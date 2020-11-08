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«Приличные люди»: соседи рассказали о семье, где жил пытавшийся убить родителей подросток

Иван Линдеманн
14:31 08.11.2020
Жители дома утверждают, что не слышали никаких выстрелов в ночь покушения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Семья, в которой подросток пытался убить своих родителей и малолетнюю родственницу, переехала в дом на Лужской улице в Санкт-Петербурге примерно три-четыре года назад. Об этом рассказали соседи.

«Мальчик, 15 лет. Семья хорошая. Они переехали, наверное, года три-четыре назад», - сообщила одна из жительниц дома.

Другая женщина, проживающая этажом ниже, подчеркнула, что близко не была знакома с семьей, но и отец, и мать, и сам подросток производили хорошее впечатление.

«Я их знаю очень плохо, они недавно въехали. Там муж с женой. Жена очень приятная блондинка такая. А молодой человек там какой-то стройный, высокий. Нормальные, приличные люди», - заявила соседка.

Кроме того, обе женщины отмечают, что не слышали никаких выстрелов ночью.

Напомним, что, по предварительным данным следователей, подросток сначала трижды ударил ножом свою родственницу 2004 года рождения, затем  взял травматический пистолет, не менее двух раз выстрелил в голову своей матери и произвел один выстрел в сторону отца.

В СК считают, что нападение было совершено на почве неприязненных отношений. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Подозреваемый задержан.

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