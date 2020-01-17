Лишившаяся рук Маргарита Грачева рассказала о ходе расследования своего дела в ЕСПЧ

Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж Дмитрий отрубил кисти рук, пожаловалась на бездействие правоохранительных органов, расследующих дело о халатности полицейских.

За месяц до трагедии девушка обращалась к участковому с жалобой на мужа. Тогда он вывез ее в лес и угрожал ножом, приревновав к коллеге. Однако, участковый не отреагировал должным образом, считает девушка.

Следующая поездка с мужем в лес закончилась тяжелейшими травмами, от которых Маргарита едва не погибла. Мужчина перевязал запястья жены жгутами и ударил топором. Придя в себя после содеянного, ревнивец отвез жену в госпиталь, а сам сдался полиции.

«Пока по делу вообще тишина и ничего никуда не двигается. Уже прошло два года и, как я думаю, что они просто тянут время, чтобы потом закрыть дело по сроку давности», - рассказала «Звезде» Маргарита Грачева.

Сейчас дело о бездействии полицейских находится на рассмотрении Европейского суде по правам человека. Как рассказала «Звезде» адвокат женщины Мари Давтян, Европейский суд объединил в одно производство несколько схожих дел о домашнем насилии. По делу Маргариты проходит несколько заявительниц, пояснила юрист.

По ее словам, следствие ведется в отношении девяти сотрудников, которые работали по заявление Грачевой. Ведется проверка и устанавливаются факты возможной халатности со стороны тех, кто принимал заявление от Маргариты.

«Они никто не сделали ничего из того, что должны были. Расследование дела о халатности полиции застопорилось. Уже год следователь регулярно приостанавливает расследование, отменяет постановления, волокитит дело, проще говоря», - отметила юрист.

В ноябре прошлого года суд подмосковного города Серпухов приговорил Дмитрий Грачева к 14 годам лишения свободы. Мужчина отбывает наказание в колонии строгого режима. Кроме того, домашний тиран обязан выплатить своей жене 2 миллиона 35 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб. По просьбе Маргариты суд также лишил мужчину родительских прав.