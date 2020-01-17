Врачи объяснили, зачем нужны нововведения по медосмотру для водителей

Психиатр-нарколог, психотерапевт Евгений Бучацкий прокомментировал «Звезде» предстоящие нововведения относительно медицинского осмотра для водителей.

«Наркология обращает внимание на злоупотребление алкоголем тогда, когда идет какое-то правонарушение. Те, кто просто дома злоупотребляет алкоголем, их выявить практически невозможно. Соседи, родственники терпят… А они (те, кто злоупотребляет алкоголем - прим. ред.) могут быть потенциальными нарушителями», - сказал Бучацкий.

Он подчеркнул, что данная инициатива связана с тем, чтобы выявить потенциальных нарушителей.

В свою очередь, ранее главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн подчеркнул, что в феврале ожидается принятие окончательного решения о новом порядке медицинского осмотра для водителей, но в настоящее время пока рано говорить о нем.

По его словам, реализация проекта перенесена на июль, а сам вопрос в настоящее время находится на обсуждении.

«Как это будет выглядеть со всеми изменениями… Мы пока не знаем», - подчеркнул Брюн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в новом порядке медицинского осмотра для водителей изначально было просчитано не все. Например, высокая стоимость анализов, которые предписываются нововведением.