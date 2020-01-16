Валенса рассказал, как может ответить на приглашение Путина на парад Победы

Бывший президент Польши Лех Валенса ответил «Звезде» на вопрос, приедет ли в Москву на парад Победы в случае, если получит соответствующее приглашение.

«Я не являюсь действующим политиком. Если я получу такое приглашение, то, безусловно, приму участие в этом мероприятии. Мой отец погиб в те времена, и надо помнить о тех страшных событиях. Также надо помнить и отдавать честь людям, которые погибли тогда», - сказал он.

Ранее Валенса раскритиковал власти Варшавы за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.

Он также заявил, что Варшаве следует признать правду о Второй мировой войне. Валенса напомнил, что именно советские солдаты освободили Освенцим, а также призвал не переписывать историю.