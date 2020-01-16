Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда под Кемерово

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке. Инцидент произошел сегодня.

На ролике видно, что место стрельбы оцеплено. Там уже работают специалисты.

Ранее в Центре медицины катастроф Кемеровской области раскрыли подробности инцидента. Сообщалось о двух пострадавших, которыми оказались судебный пристав и юрист.

По данным следствия, 45-летний мужчина вооружился ружьем, после чего пришел в здание мирового суда. На входе его остановил пристав, однако злоумышленник в него выстрелил. Сотрудник получил ранение в живот.

«Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел в кабинет, где и произвел выстрел в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу», - говорится в сообщении СК по региону.

После этого подозреваемый был задержан. Судебный пристав по дороге в больницу скончался от полученных травм. Вторая пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла в здании на Энтузиастов, 9. По данному факту возбуждено уголовное дело.