Эксклюзив Умер Михаил Жванецкий «Таких больше не рождается»: Шуфутинский о смерти Жванецкого Анна Касаткина Певец выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика его супруге и близким. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress Вместе с сатириком Михаилом Жванецким ушла целая эпоха. Об этом в беседе со «Звездой» заявил певец Михаил Шуфутинский. Он отметил, что артист был важным для него человеком. «Очень печально, ушла целая эпоха. Сегодня таких людей практически не рождается больше… Нам очень жалко нас самих, потому что мы потеряли в жизни такую ценность, невозможно оценить эту потерю», - сказал он. Шуфутинский также выразил соболезнования в связи со смертью сатирика его супруге и близким. Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. Ранее артист Владимир Винокур призвал присвоить сатирику звание Героя России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика