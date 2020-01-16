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Силуанов озвучил свои ожидания от нового состава правительства

Ян Брацкий
17:54 16.01.2020
Исполняющий обязанности министра финансов призвал новый состав кабинета министров оперативно определить приоритетные задачи и приступить к их скорейшей реализации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Federation Council of Russia Globallookpress

Новому составу правительства придется приложить максимум усилий для достижения целей, поставленных главой государства. Таким мнением с журналистами поделился и.о. министра финансов страны Антон Силуанов.

В кулуарах Гайдаровского форума он отметил важность сложившейся ситуации, отметив, что новая правительственная команда должна грамотно расставить приоритеты и показать результат, которого от Кабмина ждет президент.

На вопрос, планирует ли сам Силуанов остаться в правительстве при новом премьер-министре, чиновник отвечать не стал.

«От нового правительства ждут новых предложений и идей, а также более высоких темпов динамики развития. Новое правительство должно по-новому взглянуть на действующую ситуацию, более четко структурировать те задачи и цели, которые поставил президент в своих указах и как реализовать задачи, поставленные в послании президента Федеральному собранию. Правительство должно расставить приоритеты, определиться с инструментами и показать результат. От правительства ждут новых результатов, новой динамики, новых предложений по ускорению экономического роста», - заявил Силуанов.

Накануне днем, спустя несколько часов после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе подает в отставку.

В тот же вечер глава государства предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьера. Сегодня днем депутаты Госдумы одобрили выбор президента и наделили Мишустина соответствующими полномочиями. Позже, Указ о назначении нового главы кабинета министров на должность подписал Владимир Путин.

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