Бабкина заявила, что таких людей, как Жванецкий, сегодня нет

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина поделилась со «Звездой» воспоминаниями о писателе-сатирике Михаиле Жванецком, который сегодня ушел из жизни на 87-м году.

«Михаил Жванецкий - это кладезь ума, доброты, понимания, честности. Удивительного человека не стало. Я искренне соболезную всей семье и скорблю вместе со всей страной, потому что таких нет сегодня, и неизвестно, когда они появятся», - заявила Бабкина.

Певица рассказала, что была часто гостьей на торжествах и юбилейных программах Жванецкого. По ее воспоминаниям, писатель очень любил слушать красивую музыку. Бабкина предположила, что она могла напоминать ему о детстве.

«Нет Михаила Жванецкого. Сострадаем и сочувствуем вместе со страной», - заключила артистка.

Причина смерти народного артиста России остается неизвестной. Ранее он принял решение уйти со сцены и закрыл свою передачу.







