Петросян заявил, что творчество Жванецкого шло в авангарде

Российский артист эстрады Евгений Петросян поделился воспоминаниями о Народном артисте России Михаиле Жванецком. Писатель-сатирик скончался сегодня на 87-м году жизни.

«Про таких людей говорят “человек-эпоха”. Самобытный, неповторимый, со своим методом мышления и в юморе, и по жизни. Со своей стилистикой, со своей логикой. Многое приписывается связи с городом Одессой, но я думаю, что здесь гораздо шире его творчество, гораздо объемнее, и я бы сказал, что оно часто шло в авангарде», - поделился Петросян со «Звездой».

По словам артиста, Жванецкий множество раз был первооткрывателем художественных приемов. Когда уходит из жизни такой человек, сказал Петросян, то невольно у каждого ценителя искусства возникает ощущение личной потери.

«Безусловно, о нем будут писать книги, его будут изучать, и он будет звучать по-прежнему на телевидении, и это замечательно, что мы не имеем возможность сказать ему “прощай”. Мы имеем возможность сказать: “Оставайся с нами, покуда люди любят юмор, они будут чтить тебя, помнить и смотреть”», - заявил артист.

На данный момент причины смерти Жванецкого остаются неизвестными. В прошлом месяце артист принял решение уйти со сцены и закрыл свою передачу.