Эксклюзив Умер Михаил Жванецкий Винокур призвал присвоить Жванецкому звание Героя России Анна Касаткина Артист назвал Жванецкого гениальным писателем, великим гражданином России и Советского Союза. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press Артист Владимир Винокур призвал посмертно присвоить сатирику Михаилу Жванецкому звание Героя России. По мнению Винокура, Жванецкий заслуживает этого как никто другой. Артист назвал Жванецкого гениальным писателем, великим гражданином России и Советского Союза. «Это потеря невосполнимая, потому что он был единственным, кто говорил настоящую правду и тогда, и сейчас. И он заслуживает посмертного звания Героя России. Я настаиваю на этом. Он как никто заслуживает, настоящий герой», - сказал Винокур в беседе со «Звездой». Жванецкий скончался 6 ноября. Народному артисту России было 86 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика