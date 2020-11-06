Эксклюзив Умер Михаил Жванецкий Якубович назвал «национальной трагедией» смерть Жванецкого Анна Касаткина Писатель-сатирик скончался на 87-м году жизни. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Genrietta Peryan, Russian Look, Globallookpress Смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого является национальной трагедией. Об этом «Звезде» заявил телеведущий Леонид Якубович. «Это национальная трагедия. Если говорили, что незаменимых людей нет, это вранье. Жванецкий - это нечто незаменимое никогда, неповторимое… Россия склоняет головы и тяжко вздыхает от потери невосполнимой», - сказал он. Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. Причины смерти пока неизвестны, однако в последние годы сообщалось о серьезных проблемах со здоровьем у артиста. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика