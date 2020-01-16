Греф назвал очевидным выдвижение кандидатуры Мишустина по пост премьера

Президент Сбербанка России Герман Греф полагает, что кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин является одним из самых высококвалифицированных управленцев в стране.

«Один из самых сильных управленцев в стране. Это логично абсолютно. То, что он один из явно лучших кандидатов в стране – это очевидно», - заявил Греф в разговоре со «Звездой».

Вместе с тем, президент Сбербанка признал, что объявленная накануне отставка правительства России стала для него неожиданностью.

Накануне глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявил, что правительство должно уйти в отставку, чтобы предоставить президенту Владимиру Путину возможность принимать все решения, которые необходимы для изменения Конституции, о которых президент говорил в ходе послания Федеральном собранию.

Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил правительство за совместную работу, отметив, что не все из запланированного получилось. Кроме того, глава государства отметил, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства, которые решили уйти в отставку. Президент попросил правительство исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.

Позже Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.