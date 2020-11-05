Дерматолог рассказала, чем опасны маски и санитайзеры

Дерматолог Дарья Баскакова рассказала «Звезде», чем может быть опасно частое использование санитайзеров и ношение масок, а также каким образом можно снизить их отрицательное влияние на кожу.

Врач рассказала, что частое использование санитайзеров, вызванное необходимостью соблюдать меры безопасности по борьбе с COVID-19, оказывает вредное воздействие на кожу рук.

«Получается, что мы выбираем меньшее из двух зол. Понятно, что нужно использовать антисептики, чтобы один конкретный вирус, скажем так, подавить, препятствовать его проникновению на слизистую и дыхательный тракт. Но при этом мы влияем на собственную флору», - отметила Баскакова.

Антисептики убивают сапрофитную микрофлору и тем самым вызывают развитие патогенной флоры. Также истончается защитный барьер рук.

«Мы смываем защитную водно-липидную пленку, и таким образом возрастают риски проникновения каких-то патогенных микроорганизмов, что может вызвать возникновение трещин, затем присоединение к ним инфекций», - рассказала специалист.

Врач заявила, что необходимо всегда носить с собой увлажняющий крем для рук, чтобы восстанавливать защитный барьер.

Проблема кожных высыпаний становится все более актуальной в связи с длительным ношением масок. Баскакова рекомендует своевременно менять маски. Особенно возрастают риски, если маска носится целый день или даже повторно используется на следующий день. Многоразовые маски необходимо стирать каждый день.

Косметолог подчеркнула, что ношение одной маски два дня подряд недопустимо. При использовании многоразовой маски лучше всего иметь в запасе три-четыре маски и надевать новую каждые два-три часа.