Скворцова рассказала о закупке «Фризиума» сроком на год для больных детей

Все тяжелобольные дети, которые нуждаются в лекарственном препарате «Фризиум», его получат независимо от того, сколько окажется таких нуждающихся. Об этом заявила министр российского здравоохранения Вероника Скворцова.

Глава Минздрава отметила, что сейчас региональные власти заняты составлением единого регистра нуждающихся в лечении и все активнее выявляют детей, для которых необходимы конкретные лекарства.

«После покупки первой партии препарата выявлено еще 600 человек дополнительно, которым он нужен. Таким детям лекарство также будет приобретаться на один год. У нас есть ресурс, чтобы, не дожидаясь закупки новой партии для второй группы детей, уже сейчас их обеспечить. Потому у нас все предусмотрено», - рассказала Скворцова.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию заявил о том, что необходимо не допустить ситуации с перебоями в поставках лекарств. Глава государства подчеркнул, что в текущем году в России должен заработать единый, сквозной регистр получателей лекарственных препаратов, которые предоставляют человеку бесплатно или с большой скидкой. Кроме уже приняты законодательные решения, которая позволят официально ввозить отдельные препараты, которые пока не прошли официального разрешения.

Накануне глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 22 миллиона рублей, которые пойдут на закупку иностранных лекарственных препаратов, в том числе «Фризиума», для больных детей.