«Мы вышли на передовые позиции по стратегическим ядерным вооружениям» - военный эксперт

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию, в котором президент отметил готовность России к диалогу с ядерными державами для обеспечения безопасности на планете.

«Президент специально подчеркнул, что мы сейчас по стратегическим ядерным вооружениям по некоторым направлениям вышли на передовые позиции в мире. И это произошло впервые за всю историю развития стратегических ядерных сил. Раньше мы догоняли американцев, а сейчас такое положение, что мы создали систему, которая на десятилетие обеспечит гарантирование поражение противника в том случае, если он рискнет развернуть ядерную войну против России. Понятно, что это на многие годы вперед обеспечивает стратегическое сдерживание и мирное существование России», - пояснил Мураховский.

Выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства отметил, что особую ответственность за сохранение и развитие человечества несут пять ядерных держав. Владимир Путин подчеркнул необходимость разговора о принципах стабильного миропорядка и реальных действий. По мнению президента, страны-основательницы ООН должны выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете.

«Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами», - сказал он.

Президент также обратил внимание на то, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия никого не догоняет.

«Другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», - резюмировал Путин.

Выступление президента РФ Владимира Путина, который, обратился с посланием Федеральному собранию, проходило в московском здании «Манежа». Формат является ежегодным и проходит уже 16-й раз.