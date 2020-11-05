Эксперт оценил намерение приравнять гладкоствольное оружие к нарезному

Намерение депутатов приравнять гладкоствольное оружие к нарезному, скорее всего, связано с такой характеристикой, как дальность выстрела, потому что мощность у них и так практически одинакова. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал председатель стрелкового клуба «Сайга» Рафаил Рудницкий.

«Мне трудно сказать, с чем это связано, потому что мощность гладкоствольного оружия сравнима с мощностью нарезного. Может быть, это связано с дальностью выстрела. У гладкоствольного предельная дальность - 100-150 метров, когда пуля сохраняет еще убойную силу. У нарезного оружия - километра два-три», - заявил он.

Он назвал желание депутатов Госдумы обоснованным, поскольку в настоящее время, например, сверловка Ланкастера по дальности выстрела уже приближена к нарезному оружию. Что касается пятилетнего стажа - он необходим при переходе с гладкоствольного оружия на нарезное, - то этот пункт из закона можно убрать, считает эксперт.

«В армию человек уходит в 18 лет, там получает в руки автоматическое оружие, которое в гражданском обороте запрещено», - отметил Рудницкий.

Исследование по целесообразности изменений в закон о регулировании оборота гражданского оружия проведут в МГУ. Если рекомендации специалистов будут одобрены, то это коснется более пяти миллионов граждан.