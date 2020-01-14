Музыкант Animal Jazz раскрыл подробности ДТП, в которое попала группа

Клавишник попавшей в ДТП группы Animal Jazz Александр Заранкин рассказал «Звезде» детали аварии, случившейся в Ульяновской области. Инцидент произошел накануне, когда музыканты направлялись в Самару. Машину занесло на заснеженной трассе, после чего она врезалась в отбойник.

Об инциденте сообщил вокалист группы Александр Красовицкий в своем Instagram.

«Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят», - написал он.

В свою очередь, Заранкин сообщил, что повреждена в ДТП оказалась лишь машина. Сами музыканты не пострадали.

«Мы передвигались на собственной легковой машине, поскольку мы делаем это не в рамках группы Animal Jazz, а в рамках группы Zero People, в которой только два человека. У нас осталось 12 концертов, будем искать транспорт», - отметил он.

По мнению Заранкина, причиной ДТП стал гололед, образовавшийся на проезжей части.