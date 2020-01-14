Власти пообещали отменить штрафы москвичам, лишившимся бесплатной парковки

Московские власти пообещали разобраться с проблемами столичных автомобилистов, которые не могут продлить резидентское соглашение на право пользования бесплатным парковочным местом у дома.

С невозможностью продлить или оформить резидентское соглашение, тысячи столичных автолюбителей столкнулись из-за сбоя в работе системы Единого государственного реестра недвижимости, в котором должны пройти проверку все претенденты на бесплатное место на стоянке. Жителям Москвы приходится самостоятельно оплачивать стоянку, либо платить штрафы.

«Уважаемые жители, с каждым штрафом по этой причине будем разбираться вручную», - заявили в столичном департаменте транспорта, опубликовав соответствующее объявление в Twitter.

В стоящее время бесплатными парковочными местами в Москве пользуются примерно 420 тысяч автовладельцев. Ежедневно столичным властям приходится обрабатывать до 20 тысяч новых запросов, либо требований о продлении резидентского соглашения.

«Просрочка выдачи резидентских соглашений происходит по причине несвоевременного предоставления ответа на межведомственный запрос от Росреестра. Информация о статусе резидентского соглашения будет направляться сразу после получения ответа от Росреестра. Если заявление рассматривается длительное время, то вы можете направить его через сайт transport.ru, воспользовавшись формой обратной связи или лично обратиться в сервис "Московский транспорт" по адресу: улица Старая Басманная, дом 20 корпус 1», - сообщили «Звезде» в Едином контактном центре ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Согласно постановлению правительства Москвы, жители столицы, чьи дома попали в зону платной парковки, могут бесплатно оставлять автомобиль на стоянке с 20:00 до 08:00 или, доплатив три тысячи рублей, парковаться круглосуточно.

Сейчас специалисты пытаются устранить неисправности в работе компьютерных систем, которые привели к задержкам в выдаче новых и продлении действующих резидентских соглашений.