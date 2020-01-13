«Аленушка» из «Чародеев» рассказала о планах Бромберга снять вторую часть фильма

Режиссер Константин Бромберг обладал удивительным даром и мог окружить актера атмосферой уюта и спокойствия, а работать с ним было большой честью. Таким мнением со «Звездой» поделилась актриса театра и кино Александра Яковлева, комментируя уход из жизни знаменитого создателя фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи». Бромберга не стало в США в возрасте 80 лет.

«Когда я утром узнала о Косте, было безумно жаль его. Ведь 80 лет не срок. Жаль, что он уехал и не стал больше снимать. Я умаляла его снять мюзикл, а он нас бросил и уехал. Мне кажется, что если бы он здесь снимал, то работал бы до последнего и прожил до 90 лет. Безумно жалко такого потрясающего человека и режиссера. Мы расстались и не виделись больше», - вспоминает Яковлева.

Зрители все-таки могли дождаться продолжения знаменитой новогодней сказки о чародеях и волшебстве, признается актриса. По ее словам Бромберга почти удалось уговорить на съемки второй части в формате мюзикла.

«Часто наши желания не совпадают с возможностями. Я весь день вспоминаю общение с ним и дороже ничего нет в жизни. Мы можем только помнить все это. Как он работал, как он общался с нами. Конечно, я не забуду его никогда. Это было ежедневное счастье. Константин Леонидович, дорогой, память остается. Спасибо вам, что были в моей жизни, что у меня есть эта новогодняя и праздничная роль, что у меня есть такие ощущения от вас, от фильма и моих великих партнеров, спасибо огромное», - добавила актриса.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Широкую известность он приобрел благодаря работе в художественном кинематографе. Дебютом Бромберга стала короткометражная картина «Длинный день Кольки Павлюкова». Позже появились драма «Был настоящим трубачом» и киноповесть «У меня есть лев».

Детский фильм «Приключения Электроника» вышел на экраны в 1980-м году, а спустя два года на Центральном телевидении впервые показали музыкально-комедийную киносказку «Чародеи».