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«Было ужасно»: оказавшаяся в центре Вены в момент теракта певица Аида Гарифуллина рассказала о произошедшем

Анна Касаткина
15:57 03.11.2020
По словам девушки, после выстрелов у людей началась настоящая паника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Georges Schneider v, Globallookpress

Гулявшая с друзьями в центре Вены во время теракта российская оперная певица Аида Гарифуллина рассказала о произошедшем. По ее словам, на момент выстрелов на улицах находилось много людей.

«Так получилось, что вчера был последний день, когда все рестораны, заведения были открыты перед долгосрочным карантином… Прекрасный теплый вечер. Люди, конечно, решили выйти на улицу, в центре многие собрались со своими семьями, с друзьями в ресторанах, в кафе», - пояснила собеседница «Звезды».

В какой-то момент люди услышали выстрелы - однако, что происходит, никто не видел, уточнила певица.

«Срочно менеджер ресторана начал всех просить зайти внутрь, все начали кричать, началась паника. Люди пытались где-то спрятаться. Нам сказали идти наверх, не подходить к окнам, потому что все это было, конечно, опасно», - продолжила Гарифуллина.

Позже певица и ее спутники попросили выпустить их из ресторана, так как понимали, что находиться в людном месте небезопасно.

«Смогли перебежать через дорогу, спрятаться в квартире у наших друзей и просто всю ночь ждали новостей, когда разблокируют центр, чтобы я могла вернуться к себе домой, к своей семье, и мои друзья, конечно, тоже. Было ужасно, сейчас отходим от шока. Соболезнования всем пострадавшим и семьям, в которых погибли родные», - сказала Гарифуллина.

По ее словам, сегодня в Вене люди уже ходят по улицам «как будто ничего не произошло».

Певица добавила, что Вена - очень спокойный город, в котором даже не проходят демонстрации, нет хулиганства на улицах, а потому теракта никто ожидать не мог.

«Но как показал вчерашний случай, сейчас, наверное, вообще нигде не может быть спокойно», - заключила Гарифуллина.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла вечером 2 ноября. Пятеро человек погибли, есть раненые. Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую атаку терактом.

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