Автоэксперт назвал плюсы поправок, запрещающих изменения конструкции транспортных средств

Министерство промышленности и торговли разработало третий пакет поправок в техрегламент Таможенного союза, который запрещает вносить изменения в конструкции транспортных средств без согласования в специализированной лаборатории.

По данным СМИ, некоторые данную идею не поддержали, заявив, что в случае принятия документа в России вырастут цены на ремонт автомобилей, а некоторые компании разорятся.

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал телеканалу «Звезда», что видит в этом проекте только плюсы. Свои слова он подкрепил фактами из жизни.

«На моей практике, едешь за машиной-такси, сверху машины лампа в глаза светит, особенно ночью. А это, между прочим, внесение изменений в конструкцию машины. Оно должно быть согласовано. Я думаю, если бы это было согласовано, то свет был бы не такой сильный», - рассказал он.

Также он напомнил о необходимости согласовывать установку газобаллонного оборудования, иначе это может стоить водителю жизни.

«Есть сервисы аккредитованные, которые знают, как ставить, а есть само газобаллонное оборудование, привезенное неизвестно откуда, поэтому оно тоже нуждается в сертификации», - добавил он.

По словам Славнова, если все подвести под один стандарт, то станет только лучше, поскольку во главе угла стоит безопасность дорожного движения.