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Автоэксперт назвал плюсы поправок, запрещающих изменения конструкции транспортных средств

Иван Линдеманн
13:56 03.11.2020
По словам Дмитрия Славнова, если все подвести под один стандарт, то станет только лучше, поскольку во главе угла стоит безопасность дорожного движения.
Автоэксперт назвал плюсы поправок, запрещающих изменения конструкции транспортных средств
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Министерство промышленности и торговли разработало третий пакет поправок в техрегламент Таможенного союза, который запрещает вносить изменения в конструкции транспортных средств без согласования в специализированной лаборатории.

По данным СМИ, некоторые данную идею не поддержали, заявив, что в случае принятия документа в России вырастут цены на ремонт автомобилей, а некоторые компании разорятся.

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал телеканалу «Звезда», что видит в этом проекте только плюсы. Свои слова он подкрепил фактами из жизни.

«На моей практике, едешь за машиной-такси, сверху машины лампа в глаза светит, особенно ночью. А это, между прочим, внесение изменений в конструкцию машины. Оно должно быть согласовано.  Я думаю, если бы это было согласовано, то свет был бы не такой сильный», - рассказал он.

Также он напомнил о необходимости согласовывать установку газобаллонного оборудования, иначе это может стоить водителю жизни.

«Есть сервисы аккредитованные, которые знают, как ставить, а есть само газобаллонное оборудование, привезенное неизвестно откуда, поэтому оно тоже нуждается в сертификации», - добавил он.

По словам Славнова, если все подвести под один стандарт, то станет только лучше, поскольку во главе угла стоит безопасность дорожного движения.

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