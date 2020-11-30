«Просто умертвили кота»: певицы сестры Зайцевы обвинили в смерти питомца элитную клинику

Певица Татьяна Зайцева, участница дуэта «Сестры Зайцевы», в разговоре со «Звездой» обвинила врача элитной ветеринарной клиники в смерти своего кота, а также в издевательском отношении к животному. Артистка отвезла питомца к ветеринару, чтобы зашить незначительную ранку из-за колтуна. По ее словам, мейн-куну нужен был всего один шов.

«Мы же ведь предупреждали, что не надо никакого наркоза ни в коем случае, так она ему передозировку сделала. Просто умертвили кота», - заявила Татьяна Зайцева.

Женщина рассказала, что впоследствии ветеринар заявила, что применила наркоз, так как кот царапался и ей не нужны были «танцы на столе».

Певица подчеркнула, что она хочет лишь, чтобы эта врач не работала нигде и чтобы она больше не причиняла страдания хозяевам питомцев.

«Она садистка, она с клиентами общаться не может. Вырвала у меня этого кота и сказала приезжать через два часа. Мы не можем себе простить, что мы его оставили. Как будто предали его», - сказала Зайцева.

Она рассказала, что нашла кота восемь лет назад около торгового центра. Женщина отнесла его в ту же клинику, где впоследствии и произошла трагедия. Тогда его удалось спасти.

«Мне сказали, что он до утра не выживет, он обмороженный весь был. Боролись за него три месяца. Взяла его домой. У мужа аллергия на кошек, а на Васю за всю жизнь не было ее», - поделилась воспоминаниями Зайцева.

Певица рассказала, что сестра Елена, для того чтобы утешить ее, нашла кота, похожего на Васю.

Официальных комментариев по поводу данной ситуации от лица ветеринарной клиники не поступало.