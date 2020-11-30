Врач объяснила связь между агрессией и вспышками на Солнце

Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, какие последствия для здоровья могут вызывать вспышки на Солнце. Как подчеркнула медик, любые космические явления сказываются на биоритмах людей, однако только так называемые метеочувствительные люди испытывают недомогания.

Врач подчеркнула, что, как правило, беспокойства стоит ожидать со стороны проблемных мест.

«Как говорится, где слабое звено, туда и бьет. Спазмы сосудов, головные боли, могут быть боли в суставах очень сильные. В основном, это или повышенная утомляемость, слабость, или, наоборот, у некоторых людей повышенная агрессивность», - пояснила эксперт.

Она добавила, что чаще всего космические явления сказываются на работе сосудистой системы организма.

«Спазмы сосудов. Сердечные боли, повышение артериального давления, сахара в крови, агрессивность, утомляемость и бессонница», - сказала врач.

В воскресенье, 29 ноября, сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зафиксировали самую мощную за последние три года вспышку. Явлению присвоили балл М4.4. Расположение вспышечной области исключает возможность влияния события на Землю, подчеркнули в лаборатории, добавили ученые.