Светличная рассказала о планах подарить свою квартиру соседям

Звезда советского и российского кино Светлана Светличная решила подарить свою квартиру в Ясенево соседям. Сейчас 80-летняя актриса находится в больнице. О своем самочувствии и планах на недвижимость актриса рассказала в беседе со «Звездой».

«Хвастаться не буду, боюсь сглазить, но мною занимаются, причем с любовью. Я жива, здорова, и ко мне такое чудесное отношение, поэтому и я могу хорошо относиться к людям, они этого достойны. Если говорить о моих детях, то они получили от нас с Володей четыре квартиры, поэтому им хватит», - рассказала Светличная.

По ее словам, соседи - порядочные люди и ей не жалко подарить квартиру именно им.

«Очень хорошая семья, которая рядом со мной живет. Очень хорошая девочка Галя, и очень хороший пацан. Я даже счастлива, что они согласились. Они не из таких, которые все распродают. Когда мальчик видит меня, то всегда здоровается и такие глазки сияющие у него», - добавила актриса.

Ранее Светличная уже передала соседям своего кота по кличке Фил, за которым необходим уход. Светлана Светличная родилась в 1940 году в армянском Ленинакане. В 1958 году поступила во ВГИК и спустя год дебютировала на большом экране.

В списке ее работ такие прославленные кинокартины, как «Застава Ильича», «Тридцать три», «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны» и другие.