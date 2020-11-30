Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Светличная рассказала о планах подарить свою квартиру соседям

Ян Брацкий
15:23 30.11.2020
Сейчас актриса находится на обследовании в Первой Градской больнице Москвы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Звезда советского и российского кино Светлана Светличная решила подарить свою квартиру в Ясенево соседям. Сейчас 80-летняя актриса находится в больнице. О своем самочувствии и планах на недвижимость актриса рассказала в беседе со «Звездой».

«Хвастаться не буду, боюсь сглазить, но мною занимаются, причем с любовью. Я жива, здорова, и ко мне такое чудесное отношение, поэтому и я могу хорошо относиться к людям, они этого достойны. Если говорить о моих детях, то они получили от нас с Володей четыре квартиры, поэтому им хватит», - рассказала Светличная.

По ее словам, соседи - порядочные люди и ей не жалко подарить квартиру именно им.

«Очень хорошая семья, которая рядом со мной живет. Очень хорошая девочка Галя, и очень хороший пацан. Я даже счастлива, что они согласились. Они не из таких, которые все распродают. Когда мальчик видит меня, то всегда здоровается и такие глазки сияющие у него», - добавила актриса.

Ранее Светличная уже передала соседям своего кота по кличке Фил, за которым необходим уход. Светлана Светличная родилась в 1940 году в армянском Ленинакане. В 1958 году поступила во ВГИК и спустя год дебютировала на большом экране.

В списке ее работ такие прославленные кинокартины, как «Застава Ильича», «Тридцать три», «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны» и другие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:24 В стране и мире
Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву
14:30 В стране и мире
Российские школьники назвали нелюбимые блюда в столовой
13:27 В стране и мире
В Кремле оценили возможное назначение Псаки пресс-секретарем Белого дома
10:41 В стране и мире
Видео
Бросившему детей в Шереметьево отцу вынесли приговор
10:37 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала видео задержания бывших членов банды Басаева и Хаттаба
Популярное
Популярное
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Видео
Секунда на спасение: бегуна из Бобруйска едва не убил перевернувшийся автомобиль
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Ученые признали необратимой катастрофу на Земле
Видео
Небо Смоленска озарила необъяснимая вспышка
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.