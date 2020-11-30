Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Врач назвал возможные причины выпадения зубов после COVID-19

Анна Касаткина
13:05 30.11.2020
Ранее американские врачи выявили серьезные проблемы с зубами у перенесших коронавирус пациентов.
Врач назвал возможные причины выпадения зубов после COVID-19
© Фото: JOSEPH SHOHMELIAN, Pixabay

Выпадение зубов после перенесенного COVID-19 может быть связано с увеличением количества болезнетворных бактерий во рту на фоне стресса и под влиянием болезни. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил медицинский эксперт, врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Доктор пояснил, что в норме во рту у человека много различных бактерий, однако они уравновешивают и подавляют друг друга, а потому не вызывают серьезных проблем. Однако в ряде случаев бактерий определенного типа становится больше.

«Когда у человека возникает стресс, тяжелый, длительный, или какое-то общее заболевание, они могут из «потаенных мест» вылезать и бешено размножаться. И тогда начинается быстрое разрушение пародонтального комплекса», - сказал Антипенко.

Кроме того, считает врач, способствовать ухудшению состояния зубов и десен может то, что некоторые люди из-за самоизоляции пренебрегают правилами гигиены и едят больше сладкого.

Ранее врачи из США рассказали о случаях выпадения зубов и порчи эмали у пациентов, которые переболели коронавирусом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:27 В стране и мире
В Кремле оценили возможное назначение Псаки пресс-секретарем Белого дома
12:45 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о происхождении оружия, которым был убит иранский физик-ядерщик
11:33 В стране и мире
Сразу три российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО
10:41 В стране и мире
Видео
Бросившему детей в Шереметьево отцу вынесли приговор
10:37 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала видео задержания бывших членов банды Басаева и Хаттаба
Популярное
Популярное
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Видео
Секунда на спасение: бегуна из Бобруйска едва не убил перевернувшийся автомобиль
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Ученые признали необратимой катастрофу на Земле
Видео
Небо Смоленска озарила необъяснимая вспышка
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.