Врач назвал возможные причины выпадения зубов после COVID-19

Выпадение зубов после перенесенного COVID-19 может быть связано с увеличением количества болезнетворных бактерий во рту на фоне стресса и под влиянием болезни. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил медицинский эксперт, врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Доктор пояснил, что в норме во рту у человека много различных бактерий, однако они уравновешивают и подавляют друг друга, а потому не вызывают серьезных проблем. Однако в ряде случаев бактерий определенного типа становится больше.

«Когда у человека возникает стресс, тяжелый, длительный, или какое-то общее заболевание, они могут из «потаенных мест» вылезать и бешено размножаться. И тогда начинается быстрое разрушение пародонтального комплекса», - сказал Антипенко.

Кроме того, считает врач, способствовать ухудшению состояния зубов и десен может то, что некоторые люди из-за самоизоляции пренебрегают правилами гигиены и едят больше сладкого.

Ранее врачи из США рассказали о случаях выпадения зубов и порчи эмали у пациентов, которые переболели коронавирусом.