ИП или самозанятые: как выгоднее открыть свой первый бизнес

В этом году у россиян, занимающихся бизнесом самостоятельно, появилась возможность зарегистрировать свою деятельность в качестве «самозанятых» граждан. Правительство разработало форму, по которой люди, получающие доход от своего собственного производства, могут получить официальный статус, не будучи при этом владельцами ИП - то есть не являясь индивидуальными предпринимателями. Однако в чем разница и преимущества одних самостоятельных бизнесменов от других, и кого правильно отнести к самозанятым, а кого - к индивидуальным предпринимателям - пока возникает путаница.

Эксперты, опрошенные «Звездой», помогли разобраться, в чем заключаются тонкости отличий одних и тех же граждан, которые решили работать не в государственной или частной организации, а платить зарплату себе самостоятельно.

Возможность стать самозанятыми сегодня есть уже у жителей 23 регионов России. Как пояснил налоговый консультант Николай Андреев, разница между самозанятым и индивидуальным предпринимателем очень проста.

«Самозанятый ограничен видами доходов, которые он может получать. В частности, он не может продавать чужие товары или чужие услуги, а может предлагать только товары, которые он сделал своими руками или оказывать услуги, которые он выполняет самостоятельно. В принципе, "самозанятые" - это утопия для девочек, которые занимаются ногтевым сервисом или курьеров таких интернет-магазинов, как "Озон" или подобных ему, которые работают только с самозанятыми курьерами и не имеют их, в качестве штатных сотрудников. Также это очень удобно для водителей. Например, первых самозанятых водителей в Москве Яндекс.Такси зарегистрировало сразу в количестве 40 тысяч человек», - говорит эксперт.

Статус самозанятого позволяет заниматься изготовлением тортов, шить или вышивать, чинить домашнюю технику или делать ремонт в квартирах, при этом человек осуществляет свою работу самостоятельно, без права нанимать себе сотрудников. Как рассказал председатель Центра экономического роста Алексей Порошин, такие самостоятельно работающие граждане не числятся в штате ни одного предприятия, однако все равно платят налог со своей деятельности. При этом форма для уплаты его - упрощенная, как и процентная ставка. Однако доход самозанятых в год не может превышать 2,4 миллиона рублей - эта сумма оговорена законодательством.

«Когда человек работает один, без найма сотрудников, у него имеется минимальная форма отчетности на сайте www.nalog.ru. Никаких деклараций сдавать не нужно. При этом максимальная сумма выручки для самозанятых предусмотрена в 2,4 миллиона рублей. В рамках электронной таблицы, куда самозанятый заносит цифры своих доходов, сумма налога посчитается автоматически и придет декларация об уплате. А вот зарегистрированный индивидуальный предприниматель, который имеет в штате своих работников, должен подавать декларацию через налоговый орган. При этом там он имеет право выбирать удобный размер ставки - либо 6% ПСН (патентная система налогообложения), либо 15% доходов минус расходы. Также он может превысить текущий лимит в 2,4 миллиона рублей до предусмотренного упрощенной системой налогообложения. Это - 150 миллионов рублей в текущем году, а со следующего года - 200 миллионов рублей», - говорит эксперт.

Категория ИП варьируется по масштабу: если у предпринимателя до 15 сотрудников, он относится к микропредприятиям. От 16 до 100 человек - к малому бизнесу, от 101 до 250 человек - к среднему, а от 251 человека - к крупному. Чем больше сотрудников на предприятии, тем меньше у него льгот и больше внимания со стороны контролирующих органов.

Существует и еще одна, пожалуй, решающая тонкость в разнице между самозанятыми гражданами и индивидуальными предпринимателями. Первые могут не платить взносы со своей деятельности в пенсионный фонд и не заводить трудовых книжек. Однако тогда им и не нужно рассчитывать на помощь от государства, когда придет время получать пенсию. Поскольку трудовой стаж не будет нигде фиксироваться, то и пенсию самозанятые бизнесмены будут получать по самой минимальной из существующих ставок.

Как пояснила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина, самозанятые имеют право законно осуществлять свой вид деятельности и платить только один вид налога - подоходный налог в 4%. А вот осуществляя свою деятельность в качестве ИП, предприниматель уже является юридическим лицом, которое оформляет свою деятельность по документам через налоговую службу и отчисляет все необходимые выплаты - то есть ему защитывают и трудовой стаж, и пенсионные накопления, за счет чего его будущая пенсия будет более высокой.

«Самозанятый гражданин - это предприниматель, который выходит просто из тени и имеет право официально самостоятельно осуществлять свой бизнес. По сравнению с юридическим лицом (ИП) у него, конечно, меньше обязанностей, но и меньше возможностей. Однако, если человек на это согласен, что он работает один, без найма и без участия государства - это его право. При этом он должен понимать, что рассчитывать он будет только на себя и учитывать риски, если его бизнес не будет приносить дохода. Сейчас прорабатывается момент, что самозанятые будут получать льготное кредитование, однако эта возможность - еще в процессе обсуждения. Я такого пока не видела в других законодательствах», - рассказала финансовый специалист.

Для самозанятых предпринимателей также очень просто вести отчетность. Если предприниматель индивидуальный должен пробить чек и провести его через свою бухгалтерию, потом по итогам бухгалтеры должны будут отчитаться о доходах перед налоговой службой. У самозанятого все это происходит гораздо проще, объясняет финансовый эксперт Николай Андреев.

«Он скачивает приложение "Мой налог" на смартфон, вбивает туда свои данные, сумму покупки - кто у него что-то купил или заказал и так далее, и через месяц это приложение формирует ему счет, сколько он должен заплатить в бюджет. Больше никакой отчетности вести не нужно. Они могут продавать свои товары или оказывать услуги, вплоть до сдачи жилых помещений или квартир в аренду. На это имеют право даже госслужащие», - комментирует эксперт.

Однако нужно учитывать, что заработок от подобной деятельности - все-таки небольшой, и всегда помнить: если у вас не будет других видов работ, то в будущем вы сможете рассчитывать только на свои накопления и, как уже говорилось, минимальную пенсию от государства.