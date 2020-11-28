«Шаг вперед»: эксперт оценил упрощение правил получения инвалидности

Генеральный директор АНО «Национальный центр проблем инвалидности» Александр Лысенко поделился со «Звездой» своим мнением касательно постановления Правительства об упрощении порядка оформления инвалидности.

Эксперт отметил, что оформление направительных документов в первичном звене здравоохранения, прежде всего в поликлиниках, которые направляют граждан на медико-социальную экспертизу, осуществляется с существенными дефектами.

Большинство отказов в установлении инвалидности в учреждениях медико-социальной экспертизы наступает либо из-за недообследования пациентов, либо по причине небрежного оформления документов.

«И тот гнев, который, как правило, граждане обращают к врачам учреждений медико-социальной экспертизы, очень часто бывает несправедливым», - заметил Лысенко.

Эксперт считает, что система электронного взаимодействия между учреждениями медико-социальной экспертизы и учреждениями первичного звена здравоохранения во многом должна исправить эту ситуацию.

«Хочу отметить, что на сегодняшний день вот такое электронное взаимодействие между поликлиниками и бюро МСЭ осуществляется не более чем в 15-20% случаев. Во всех остальных случаях это бумажный документооборот, который существенно затрудняет реализацию этого постановления Правительства», - обратил внимание Лысенко.

Подчеркивается, что, к сожалению, во многих случаях отправку направительных документов обратно приходится делать с помощью почты или же через курьера. Это, в свою очередь, влечет за собой как дополнительные затраты, так и задержку по времени.

«К завершению 2021 года вроде бы как Минздрав обещает создать полностью электронный документооборот. Пока работы идут с определенным запозданием. Понятно почему - у нас эпидемия COVID-19. Все силы отданы туда», - сказал Лысенко.

Эксперт считает, что к документу можно добавить одну поправку.

При наличии совместного приказа Минздрава и Минтруда, в котором определены все требования к оформлению направительных документов, в том числе требования к обследованию пациентов, к перечню этих обследований при различных заболеваниях, в случае несоблюдения этого приказа предлагается ввести штрафные санкции.

«И такие штрафные санкции в принципе предусмотрены по ОМС. Но они, к сожалению, не применяются. Только после того, как штрафные санкции будут введены и за каждый такой случай тот, кто подписал направительный документ, понесет личную ответственность, в том числе материальную, думаю, что положение дел будет исправлено», - подчеркнул Лысенко.

В целом, отмечает эксперт, данное постановление Правительства и данное распоряжение можно оценивать как шаг вперед.