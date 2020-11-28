Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Шаг вперед»: эксперт оценил упрощение правил получения инвалидности

Алена Миронова
18:24 28.11.2020
Генеральный директор АНО «Национальный центр проблем инвалидности» считает, что к документу можно добавить одну поправку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости

Генеральный директор АНО «Национальный центр проблем инвалидности» Александр Лысенко поделился со «Звездой» своим мнением касательно постановления Правительства об упрощении порядка оформления инвалидности.

Эксперт отметил, что оформление направительных документов в первичном звене здравоохранения, прежде всего в поликлиниках, которые направляют граждан на медико-социальную экспертизу, осуществляется с существенными дефектами.

Большинство отказов в установлении инвалидности в учреждениях медико-социальной экспертизы наступает либо из-за недообследования пациентов, либо по причине небрежного оформления документов.

«И тот гнев, который, как правило, граждане обращают к врачам учреждений медико-социальной экспертизы, очень часто бывает несправедливым», - заметил Лысенко.

Эксперт считает, что система электронного взаимодействия между учреждениями медико-социальной экспертизы и учреждениями первичного звена здравоохранения во многом должна исправить эту ситуацию.

«Хочу отметить, что на сегодняшний день вот такое электронное взаимодействие между поликлиниками и бюро МСЭ осуществляется не более чем в 15-20% случаев. Во всех остальных случаях это бумажный документооборот, который существенно затрудняет реализацию этого постановления Правительства», - обратил внимание Лысенко.

Подчеркивается, что, к сожалению, во многих случаях отправку направительных документов обратно приходится делать с помощью почты или же через курьера. Это, в свою очередь, влечет за собой как дополнительные затраты, так и задержку по времени.

«К завершению 2021 года вроде бы как Минздрав обещает создать полностью электронный документооборот. Пока работы идут с определенным запозданием. Понятно почему - у нас эпидемия COVID-19. Все силы отданы туда», - сказал Лысенко.

Эксперт считает, что к документу можно добавить одну поправку.

При наличии совместного приказа Минздрава и Минтруда, в котором определены все требования к оформлению направительных документов, в том числе требования к обследованию пациентов, к перечню этих обследований при различных заболеваниях, в случае несоблюдения этого приказа предлагается ввести штрафные санкции.

«И такие штрафные санкции в принципе предусмотрены по ОМС. Но они, к сожалению, не применяются. Только после того, как штрафные санкции будут введены и за каждый такой случай тот, кто подписал направительный документ, понесет личную ответственность, в том числе материальную, думаю, что положение дел будет исправлено», - подчеркнул Лысенко.

В целом, отмечает эксперт, данное постановление Правительства и данное распоряжение можно оценивать как шаг вперед.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.