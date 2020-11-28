Эксклюзив Онищенко рассказал, кому необходима вакцинация от COVID-19 Алена Миронова По мнению эксперта, группы риска составляют почти половину населения России. © Фото: King Abdullah University Of Scie, Keystone Press Agency, Globallookpress Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «Звезде» об уязвимых к коронавирусу группах населения. Старшее поколение является самой уязвимой к коронавирусной инфекции группой, составляющей порядка 40 миллионов человек. Вторая по счету уязвимая группа - люди, у которых есть эндокринные, онкологические, кардиологические заболевания. Эта группа составляет порядка 20 миллионов человек, отмечает Онищенко. Под угрозой заболеваемости учителя, работники сфер медицины, торговли и транспорта. Эти группы, заметил эксперт, составляют почти половину населения России. «Всю популяцию не надо вакцинировать. Тем, кто переносит это в легкой форме, лучше переболеть в легкой форме бессимптомно и получить естественно иммунитет. Не искусственно, а естесственно. Это гораздо надежнее», - подчеркнул Онищенко. Эксперт предложил первоначально привить часть населения, находящуюся в группе риска. «Это задача очень серьезная. По моему профессиональному мнению, это остановит ситуацию», - отметил он. Онищенко предложил прибегнуть к подчищающей иммунизации для остальных, менее уязвимых к коронавирусу групп людей, в случае, если ситуация будет продолжаться. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика