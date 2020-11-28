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Онищенко рассказал, кому необходима вакцинация от COVID-19

Алена Миронова
15:42 28.11.2020
По мнению эксперта, группы риска составляют почти половину населения России.
Онищенко рассказал, кому необходима вакцинация от COVID-19
© Фото: King Abdullah University Of Scie, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «Звезде» об уязвимых к коронавирусу группах населения.

Старшее поколение является самой уязвимой к коронавирусной инфекции группой, составляющей порядка 40 миллионов человек.

Вторая по счету уязвимая группа - люди, у которых есть эндокринные, онкологические, кардиологические заболевания. Эта группа составляет порядка 20 миллионов человек, отмечает Онищенко.

Под угрозой заболеваемости учителя, работники сфер медицины, торговли и транспорта.

Эти группы, заметил эксперт, составляют почти половину населения России.

«Всю популяцию не надо вакцинировать. Тем, кто переносит это в легкой форме, лучше переболеть в легкой форме бессимптомно и получить естественно иммунитет. Не искусственно, а естесственно. Это гораздо надежнее», - подчеркнул Онищенко.

Эксперт предложил первоначально привить часть населения, находящуюся в группе риска.

«Это задача очень серьезная. По моему профессиональному мнению, это остановит ситуацию», - отметил он.

Онищенко предложил прибегнуть к подчищающей иммунизации для остальных, менее уязвимых к коронавирусу групп людей, в случае, если ситуация будет продолжаться.

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