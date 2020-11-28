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Врач предостерег от бездумного употребления витамина D

Алена Миронова
14:13 28.11.2020
Отмечается, что витамин D - лекарство, предназначенное для лечения рахита.
Врач предостерег от бездумного употребления витамина D
© Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Звезде», как правильно принимать витаминно-минеральные комплексы, а также предостерег от бездумного употребления витамина D.

Поливитаминные комплексы, которые продаются в аптеках без рецепта врача, предназначены для сезонной профилактики гиповитаминозов. Их, отмечает эксперт, можно принимать без назначений врача. Главное - внимательно ознакомиться с инструкцией и употреблять именно в указанной дозировке, не превышая ее.

Что касается витамина D, врач подчеркнул, что он является лекарственной формой.

«Витамин D3 - это лекарство. Он называется так - витамин, но это лекарство, предназначенное для лечения рахита. Никакого другого назначения у витамина D3 не существует», - подчеркнул Болибок.

Эксперт заметил, что в настоящий момент ведется рекламная кампания в поддержку витамина D. Это, считает он, направлено на продажу препарата «направо и налево», а также для продажи населению тестов для проверки уровня этого витамина в организме. Однако делать их взрослому населению, подытожил Болибок, нет совершенно никакой необходимости.

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