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Эколог объяснил, как справиться с шумными соседями

Светлана Головина
12:06 28.11.2020
Нарушение действующих норм и временных рамок грозит человеку штрафом и привлечением к административной ответственности, а в некоторых случаях и к уголовной.  
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: imagebroker, Michaela Begsteiger, Globallookpress

Эколог-эксперт Иван Калинин рассказал о важности соблюдения норм по шуму и как решить вопрос звукового давления с соседями.

Сейчас действуют определенные нормы децибелов: с 23 часов до 7 утра максимально допустимый уровень 45 дБ, оптимальный - 30 дБ, в дневное время - от 40 до 55 дБ. Также существуют временные рамки, когда данные нормы должны соблюдаться, к примеру, в праздничные и выходные дни с 22.00 до 10 утра. Кроме того регламентируется законом и тихий час для детей  - с 13 до 15 часов.

Эксперт отметил, что временные рамки могут варьироваться в зависимости от субъекта России, но основной СанПин един для всех.

«Когда соседи шумят, громко играет музыка, возможно плохая шумоизоляция напольного покрытия и  не получается добиться консенсуса, человек имеет право обратиться в органы власти . Если управляющая компания или Роспотребнадзор не могут добиться соблюдения норм, то человек может обратиться в суд. Для этого проводится независимая экологическая экспертиза, в частности, измерение физического воздействия оказываемого на квартиру - шум вибраций , которая подтверждается протоколами  официальных измерений уполномоченных организаций», -  пояснил Калинин «Звезде».

По его словам, с начала пандемии люди начали больше находиться дома и ищут возможности решить бытовые дела, в частности провести ремонт. Но, к сожалению, не каждый человек обращает внимание на временные рамки и нормы шума. В связи с этим число обращений на проведение экспертизы по измерению шума увеличилось в разы.

Калинин акцентировал, что воздействие шума и звуковых вибраций может серьезно сказаться на здоровье человека.

«Уже доказано, что воздействие звукового давления выше 55 дБ вызывает у людей различные заболевания и есть случаи, когда происходит сердечный приступ. К этим вещам необходимо относиться очень серьезно и незамедлительно решать сложившуюся ситуацию с людьми, которые создают повышенное звуковое давление», - пояснил специалист.

Нарушение действующих норм и временных рамок грозит человеку штрафом и привлечением к административной ответственности, а в некоторых случаях и к уголовной.  

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