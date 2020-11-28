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Диетолог рассказала о влиянии кишечника на шизофрению

Валентина Пескова
11:14 28.11.2020
Как пояснила терапевт-диетолог, связь между тонким кишечником и ментальными проблемами человека давно доказана и подтверждена многочисленными исследованиями.
Диетолог рассказала о влиянии кишечника на шизофрению
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

Человеческий мозг находится под управлением кишечника, что уже давно является не предположением, а доказанным фактом. Как рассказала «Звезде» врач терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук Лариса Табачникова, между работой тонкого кишечника и мозговой деятельностью существует прямая ось.

«Кишечные метаболиты являются ретрансляторами, как и токсины. Поэтому все зависит от кишечной микробиоты. Наш мозг вообще существует под управлением кишечника. Поэтому тут никаких сомнений нет, клиническая ниша - огромная. Все микробиоты, связанные с кишечником, могут вызывать и болезнь Альцгеймера, и детские нервные заболевания, и депрессивные состояния, они все уже описаны. Особенности кишечной микробиоты могут приводить и к шизофрении», - прокомментировала медицинский специалист.

В теоретической медицинской практике существует сводная таблица, которой пользуются врачи, где перечислены многие из указанных психоневрологических состояний, и пояснения, какие особенности наблюдаются у человека при каждом из них, рассказала диетолог.

Что касается людей, придерживающихся веганского или вегетарианского образа жизни, то в данных случаях со 100-процентной уверенностью можно лишь говорить, что у них имеется склонность к анемии и недостатку витамина В12.

«Если уж люди являются совсем неграмотными веганами, то у них наблюдаются белковые дефициты в организме, а также другие изменения. Но масштабных научных исследований на эту тему пока еще никто не проводил. Например, взяв экспериментальную группу веганов и проанализировав, насколько больше других склонны к различным заболеваниям люди, ведущие веганский образ жизни, чем люди, придерживающиеся традиционного образа питания», - пояснила Лариса Табачникова.

Специалист также объяснила, что не взяла бы на себя ответственность утверждать, что вегетарианцы легче других переносят инфекцию COVID-19. Утверждать, что подобные заявления являются доказанными фактами - безответственно и недостоверно, заявила Табачникова.

По словам медицинского специалиста, сейчас многие ученые хотят поучаствовать в данной «гонке вооружений» за сенсациями, на самом деле желая получить себе кусочек мимолетной славы или денег. Однако лучше всего объективно находиться над схваткой и занять выжидательную позицию, дождавшись доказанных фактов. А не говорить о сенсационности каких-то утверждений, взятых с потолка, пока они не будут подтверждены документально.

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