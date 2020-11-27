Пустая бравада: политолог оценил слова немецкого министра о диалоге с РФ с «позиции силы»

Военный эксперт и политолог Андрей Кошкин прокомментировал слова немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что военные расходы Германии должны быть на высоком уровне, чтобы Европа могла вести диалог с Москвой с «позиции силы».

«Позиция неконструктивная мелкая, конечно, уже даже расстраиваешься из-за того, что такие политические лидеры в Европе так серьезно измельчали. Нет серьезных глубоких размышлений, нет желания делать что-то для народа, а есть некая бравада пустая, которая выглядит как озвучивание заказа из-за океана. Вот, наверное, так себя смогла себя подать Крамп-Карренбауэр, хотя она считает себя рупором серьезных политических сил», - рассказал он «Звезде».

Кошкин констатировал, что сам по себе диалог предполагает поиск каких-то совместных решений, а не выставление ультиматумов.