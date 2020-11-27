Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Пустая бравада: политолог оценил слова немецкого министра о диалоге с РФ с «позиции силы»

Андрей Аркадьев
16:41 27.11.2020
По мнению эксперта, глава военного ведомства ФРГ еще не обжилась в новой должности, но использует трибуну для того, чтобы обращать на себя внимание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военный эксперт и политолог Андрей Кошкин прокомментировал слова немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что военные расходы Германии должны быть на высоком уровне, чтобы Европа могла вести диалог с Москвой с «позиции силы».

«Позиция неконструктивная мелкая, конечно, уже даже расстраиваешься из-за того, что такие политические лидеры в Европе так серьезно измельчали. Нет серьезных глубоких размышлений, нет желания делать что-то для народа, а есть некая бравада пустая, которая выглядит как озвучивание заказа из-за океана. Вот, наверное, так себя смогла себя подать Крамп-Карренбауэр, хотя она считает себя рупором серьезных политических сил», - рассказал он «Звезде».

Кошкин констатировал, что сам по себе диалог предполагает  поиск каких-то совместных решений, а не выставление ультиматумов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:13 В стране и мире
В Минздраве назвали сроки начала вакцинации россиян от коронавируса
15:51 ОПК
Видео
«Павел Державин» вошел в состав Черноморского флота: кадры с борта корабля
14:03 В стране и мире
Освободить Русский мост от ледяных оков: впечатляющие кадры работы спасателей во Владивостоке
14:17 Армия
В Минобороны РФ напомнили, к чему привели попытки Германии вести диалог «с позиции силы»
13:23 В стране и мире
В разбившейся под Краснодаром «Газели» вместо сидений были установлены деревянные скамейки
Популярное
Популярное
Возле Солнца обнаружили НЛО в 25 раз больше Земли
В киосках Орла обнаружили почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера
Видео
«А зрители готовы?»: Пригожин раскритиковал предложение позвать на «голубой огонек» Моргенштерна
Видео
Мужчина закурил в лифте и едва не сгорел заживо в Оренбурге
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.