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Химик-технолог предупредил, чем опасны искусственные елки

Светлана Иванова
16:27 27.11.2020
Искусственные елки несут в себе потенциальную угрозу для здоровья человека из-за способности легко загораться, сообщил химик-технолог Александр Кочетков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Hennadii Minchenko, ZUMAPRESS, Globallookpress

В большинстве своем искусственные елки не несут угрозы для здоровья человека, сообщил химик-технолог Александр Кочетков. Специалист отметил, что материалы, используемые для производства искусственных елок, могут представлять опасность только при пожаре.

«Для начала развею такой миф, что просто испарения от пластика, если он используется по назначению и нагревается, что они вредны, нет. Даже если елка искусственная и, допустим, сделана из полиэтилена или поливинилхлорида, если она стоит и нагревается, то ничего опасного не будет. Другой вопрос в том, что в процессе празднования Нового года, люди очень любят использовать какие-то фейерверки, свечи ставить, бенгальские огни в квартире, точно также пренебрегая техникой безопасности, и это может привести к какому-то возгоранию», - сказал Кочетков.

По словам Кочеткова, в зависимости от материала, из которого сделано изделие, оно может лучше или хуже поддерживать горение. С этой точки зрения лучше приобретать литые елки из поливинилхлорида.

«Дело в том, что елки искусственные в основном делают из нескольких типов пластика. Например, есть елки из полиэтилена. Из полиэтилена елки могут как раз хорошо гореть, то есть, полиэтилен, тот пластик, который, если и загорается, он не обладает способностью самозатухания. Тогда как елки из поливинилхлорида могут делать методом литья, такие изделия не поддерживают горение, потому что сам по себе поливинилхлорид, или ПВХ, плохо поддерживает горение, за счет продуктов деструкции пламя не продолжает разгораться. Тогда как из полиэтилена елки могут очень хорошо гореть», - отметил Кочетков.

Он подчеркнул, что потребителю нужно очень внимательно читать и смотреть, из какого пластика он покупает себе елку. Большую потенциальную опасность представляют собой елки из полиэтилена и елки с напылением из искусственного снега, декорированные фольгой и бумагой, как раз потому что легко загораются.

Эксперт добавил, в целом елки нужно держать как можно дальше от открытого огня и источников возгорания. Это же требование относится и к украшающим елку игрушкам. Например, если на елке висит гирлянда, нагревающаяся где-то до 40°С, это не должно вызывать никакого беспокойства. Но если гирлянда становится очень горячей, её необходимо сменить.

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