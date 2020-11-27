Концертный директор Ротару назвал артистов, снизивших цены на выступления из-за пандемии

Концертный директор эстрадной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал «Звезде», как обстоят дела с гонорарами российских певиц и певцов во время пандемии коронавируса. Мужчина заявил, что далеко не все из них решили снизить свои обычные требования, так как заботятся о звездном положении.

«Есть артисты, которым “подушка безопасности” позволяет сидеть, скажем так, без работы и для них статус важнее, чем снижение гонорара», - сказал Лавров.

Он привел в пример нескольких известных исполнителей: директор Ротару утверждает, что, к примеру, Григорий Лепс или Сергей Шнуров не стали понижать свои расценки в угоду своей популярности, но есть, по его словам, и те, кто без проблем уменьшил требования райдера.

«Это и певица Валерия, и Леонид Агутин, и Кристина Орбакайте. То есть если раньше артисты стоили, предположим, 50 тысяч евро, то сейчас они готовы отработать за два миллиона рублей - а это получается 25 тысяч евро. Снизили свой гонорар в два раза», - поделился Лавров.

Говоря об артистах, популярных в прошлом, в 90-е годы, он отметил, что ценник на их выступления и без того был не самым высоким, поэтому если идет речь о снижении, то всего на 100, максимум 200 тысяч рублей.

Ранее свою точку зрения по данному вопросу высказал Роберт Погосян, концертный директор группы «Руки вверх!». Он сообщил, что Сергей Жуков не изменял цен на свои выступления, но ввиду некоторой неопределенности с концертной деятельностью позитивно воспринимал поступающие предложения о частных выступлениях.