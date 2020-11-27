Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Концертный директор Ротару назвал артистов, снизивших цены на выступления из-за пандемии

Егор Левин
16:13 27.11.2020
По словам Сергея Лаврова, эстрада разделилась на два лагеря - тех, кому важнее статус, чем деньги, и тех, кто, несмотря на него, понизил расценки на свои концерты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Концертный директор эстрадной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал «Звезде», как обстоят дела с гонорарами российских певиц и певцов во время пандемии коронавируса. Мужчина заявил, что далеко не все из них решили снизить свои обычные требования, так как заботятся о звездном положении.

«Есть артисты, которым “подушка безопасности” позволяет сидеть, скажем так, без работы и для них статус важнее, чем снижение гонорара», - сказал Лавров.

Он привел в пример нескольких известных исполнителей: директор Ротару утверждает, что, к примеру, Григорий Лепс или Сергей Шнуров не стали понижать свои расценки в угоду своей популярности, но есть, по его словам, и те, кто без проблем уменьшил требования райдера.

«Это и певица Валерия, и Леонид Агутин, и Кристина Орбакайте. То есть если раньше артисты стоили, предположим, 50 тысяч евро, то сейчас они готовы отработать за два миллиона рублей - а это получается 25 тысяч евро. Снизили свой гонорар в два раза», - поделился Лавров.

Говоря об артистах, популярных в прошлом, в 90-е годы, он отметил, что ценник на их выступления и без того был не самым высоким, поэтому если идет речь о снижении, то всего на 100, максимум 200 тысяч рублей.

Ранее свою точку зрения по данному вопросу высказал Роберт Погосян, концертный директор группы «Руки вверх!». Он сообщил, что Сергей Жуков не изменял цен на свои выступления, но ввиду некоторой неопределенности с концертной деятельностью позитивно воспринимал поступающие предложения о частных выступлениях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:13 В стране и мире
В Минздраве назвали сроки начала вакцинации россиян от коронавируса
15:51 ОПК
Видео
«Павел Державин» вошел в состав Черноморского флота: кадры с борта корабля
14:03 В стране и мире
Освободить Русский мост от ледяных оков: впечатляющие кадры работы спасателей во Владивостоке
14:17 Армия
В Минобороны РФ напомнили, к чему привели попытки Германии вести диалог «с позиции силы»
13:23 В стране и мире
В разбившейся под Краснодаром «Газели» вместо сидений были установлены деревянные скамейки
Популярное
Популярное
Возле Солнца обнаружили НЛО в 25 раз больше Земли
В киосках Орла обнаружили почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера
Видео
«А зрители готовы?»: Пригожин раскритиковал предложение позвать на «голубой огонек» Моргенштерна
Видео
Мужчина закурил в лифте и едва не сгорел заживо в Оренбурге
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.