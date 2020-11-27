Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Офтальмолог рассказала, как не потерять зрение при долгой работе за компьютером

Светлана Головина
14:55 27.11.2020
Для профилактики зрения достаточно через каждые три-четыре часа работы выполнять упражнения в течение нескольких минут, отметила эксперт.
Офтальмолог рассказала, как не потерять зрение при долгой работе за компьютером
© Фото: Golnar sabzpoush rashidi, Pexels.com

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что на ухудшение зрения влияет ряд факторов, в числе которых неправильное положение и освещенность экрана.

«Когда мы работаем внутри замкнутого помещения и в несолнечные дни, у нас нарушаются циркадные ритмы. У человека режим сна и отдыха регулируется определенными гормонами и их нарушение ведет к нарушению свето и цветовосприятию. Если вы длительно работаете перед экраном, нужно ставить режимы, которые меняются в зависимости от времени суток: днем - высокая яркость, вечером - ниже и цветовая гамма должна меняться на более теплые цвета, чтобы сон был спокойным и отдых полноценный», - пояснила специалист в комментарии «Звезде».

Шилова также рассказала о важности гимнастики, поскольку глаз является органом, которому необходимы постоянные тренировки, особенно при длительной работе.

«При длительной фокусировке взгляда на близком расстоянии мышцы находятся в напряжении, когда вы смотрите вдаль - они расслаблены и орган зрения находится в покое. Очень важно сохранить баланс между расслаблением и напряжением. Если вы работаете долго вблизи, то появляется  привычно-избыточное напряжение аккомодации, которое сказывается на качестве зрения - могут появляться боли в переносице, усталость, покраснение и слезоточивость», - пояснила офтальмолог.

Для профилактики зрения достаточно через каждые три-четыре часа работы выполнять упражнения в течение нескольких минут. Это может быть отведение глаз, «прорисовка» фигур, зажмуривание и другие упражнения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:51 ОПК
Видео
«Павел Державин» вошел в состав Черноморского флота: кадры с борта корабля
14:03 В стране и мире
Освободить Русский мост от ледяных оков: впечатляющие кадры работы спасателей во Владивостоке
14:17 Армия
В Минобороны РФ напомнили, к чему привели попытки Германии вести диалог «с позиции силы»
13:23 В стране и мире
В разбившейся под Краснодаром «Газели» вместо сидений были установлены деревянные скамейки
12:05 Армия
Видео
Шойгу сообщил о начале массовой вакцинации от коронавируса в ВС РФ
Популярное
Популярное
Видео
Редкое природное явление сняли пилоты самолета во время ночного рейса
В киосках Орла обнаружили почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера
Видео
«А зрители готовы?»: Пригожин раскритиковал предложение позвать на «голубой огонек» Моргенштерна
Видео
Мужчина закурил в лифте и едва не сгорел заживо в Оренбурге
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.