Эксклюзив Офтальмолог рассказала, как не потерять зрение при долгой работе за компьютером Светлана Головина Для профилактики зрения достаточно через каждые три-четыре часа работы выполнять упражнения в течение нескольких минут, отметила эксперт. © Фото: Golnar sabzpoush rashidi, Pexels.com Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что на ухудшение зрения влияет ряд факторов, в числе которых неправильное положение и освещенность экрана. «Когда мы работаем внутри замкнутого помещения и в несолнечные дни, у нас нарушаются циркадные ритмы. У человека режим сна и отдыха регулируется определенными гормонами и их нарушение ведет к нарушению свето и цветовосприятию. Если вы длительно работаете перед экраном, нужно ставить режимы, которые меняются в зависимости от времени суток: днем - высокая яркость, вечером - ниже и цветовая гамма должна меняться на более теплые цвета, чтобы сон был спокойным и отдых полноценный», - пояснила специалист в комментарии «Звезде». Шилова также рассказала о важности гимнастики, поскольку глаз является органом, которому необходимы постоянные тренировки, особенно при длительной работе. «При длительной фокусировке взгляда на близком расстоянии мышцы находятся в напряжении, когда вы смотрите вдаль - они расслаблены и орган зрения находится в покое. Очень важно сохранить баланс между расслаблением и напряжением. Если вы работаете долго вблизи, то появляется привычно-избыточное напряжение аккомодации, которое сказывается на качестве зрения - могут появляться боли в переносице, усталость, покраснение и слезоточивость», - пояснила офтальмолог. Для профилактики зрения достаточно через каждые три-четыре часа работы выполнять упражнения в течение нескольких минут. Это может быть отведение глаз, «прорисовка» фигур, зажмуривание и другие упражнения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика