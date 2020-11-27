Офтальмолог рассказала, как не потерять зрение при долгой работе за компьютером
Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что на ухудшение зрения влияет ряд факторов, в числе которых неправильное положение и освещенность экрана.
«Когда мы работаем внутри замкнутого помещения и в несолнечные дни, у нас нарушаются циркадные ритмы. У человека режим сна и отдыха регулируется определенными гормонами и их нарушение ведет к нарушению свето и цветовосприятию. Если вы длительно работаете перед экраном, нужно ставить режимы, которые меняются в зависимости от времени суток: днем - высокая яркость, вечером - ниже и цветовая гамма должна меняться на более теплые цвета, чтобы сон был спокойным и отдых полноценный», - пояснила специалист в комментарии «Звезде».
Шилова также рассказала о важности гимнастики, поскольку глаз является органом, которому необходимы постоянные тренировки, особенно при длительной работе.
«При длительной фокусировке взгляда на близком расстоянии мышцы находятся в напряжении, когда вы смотрите вдаль - они расслаблены и орган зрения находится в покое. Очень важно сохранить баланс между расслаблением и напряжением. Если вы работаете долго вблизи, то появляется привычно-избыточное напряжение аккомодации, которое сказывается на качестве зрения - могут появляться боли в переносице, усталость, покраснение и слезоточивость», - пояснила офтальмолог.
Для профилактики зрения достаточно через каждые три-четыре часа работы выполнять упражнения в течение нескольких минут. Это может быть отведение глаз, «прорисовка» фигур, зажмуривание и другие упражнения.