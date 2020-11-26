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Эксперт рассказал о главных правилах защиты автомобиля в пандемию

Ирина Киселенко
18:30 26.11.2020
В первую очередь, необходимо заменить салонный фильтр.
Эксперт рассказал о главных правилах защиты автомобиля в пандемию
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал, как автовладельцам обезопасить свой транспорт при коронавирусной инфекции.

Первое, с чего нужно начать, - замена воздушного, салонного фильтра, который идет в машину. В обязательном порядке, при оседании пыли на поверхности, нужно удалять эту пыль.

Он также посоветовал приобрести спиртазоль. Это может быть спиртазоль этилового спирта или изопропиловый спирт с присадками или без присадок.

«Спирт в чистом виде, например, спиртазоль, взяли, немножко разбавили, например до 80%, добавили туда немного обычной перекиси. Не нужно делать высокую концентрацию. Можно сделать незначительную концентрацию, чтобы было например 0, 2%. И обрабатывать с помощью аэрозоля поверхности», - рассказал эксперт.

Также не стоит забывать, что после применения спиртового аэрозоля нужно использовать антибактериальные салфетки.

«Антибактериальные салфетки должны не просто быть а должны содержаться четвертичное или третичное аммонивое соединение. Они эффективны в отношении вирионов частиц и протирать ими поверхности, протирать руки. Вышли вы, взяли что-то там...с внешней стороны и так далее. Нужно взять салфетку, протереть руки, положить в полиэтиленовый пакет и выбросить в мусор», - подчеркнул Фролов.

Для примера Георгий сравнил машину с домом, такие же меры применяются и там.

«Когда вы окажитесь в грязной, наружной зоне, вдруг вы что-то потрогали, чтобы не занести внутрь, чтобы случайным образом потом не попало в рот или на слизистую оболочки при протирании глаз, нужно иметь обязательно салфетки», - заключил специалист по биологической защите.

Ранее автоэксперт рассказал о важности свободного комплектования аптечек. Автомобилист должен руководствоваться состоянием собственного здоровья и менять содержимое аптечки исходя из дальности поездки.

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