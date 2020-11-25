Сети фастфуда оценили предложение о новых стандартах обслуживания фудкортов в пандемию

Министерство промышленности и торговли России направило в регионы страны письмо, в котором описало инициативу по ресторанному формату обслуживания на фудкортах. Чтобы не ограничивать их работу в торговых центрах, в ведомстве предложили осуществлять прием и выдачу заказов за столиком, либо через мобильное приложение.

«Звезда» узнала мнение о потенциальном нововведении у представителей сетей быстрого питания, а также президента Федерации рестораторов России Игоря Бухарова. Как оказалось, направленное на пользу предложение может дать прямо противоположный эффект владельцам бизнесов в сфере общепита.

Так, управляющий одной из российских сетей ресторанов быстрого питания Михаил Гончаров назвал инициативу Минпромторга неразумной ввиду препонов, которые она повлечет для малого бизнеса в сравнении с крупными и популярными сетями фастфуда. По его словам, они не почувствуют разницы из-за большого количества работников в смене, в то время как более мелкие их конкуренты физически не смогут обеспечить ресторанное обслуживание на уровне фудкорта.

«Если в смене работает 20 человек, то добавить двух официантов проблемы для большой экономики не составит. А если в смене три человека, то еще один просто уронит экономику маленькой кафешки. Здесь надо решать те проблемы, которые есть. Если ресторан обслуживает больше 300 или 500 человек - для него надо вводить такие меры. А если обслуживает 50 человек в день, зачем вводить такие драконовские меры?» - задался вопросом Гончаров.

С ним солидарен Сергей Лапада, директор по маркетингу другой отечественной сети еды. Он отметил, что представители фастфуда уже ввели определенные ограничения из-за пандемии коронавируса самостоятельно, к примеру, сократили количество мест для посадки и отказались от проведения развлекательных мероприятий. Однако дополнительные, хоть и вынужденные «санкции», могут стать большим камнем преткновения в интересах предпринимателей.

«Мы, без сомнения, приветствуем в настоящее время безналичную оплату, но есть один пункт, который вызывает вопросы - это необходимость обслуживать посетителей за столиками, как в обычном ресторане, или заказывать еду через электронное меню. Это пункт, который взят из существующей модели работы крупнейших игроков на этом рынке, которые в принципе готовы к подобным вещам. Все остальные игроки - нет», - заявил Лапада.

По его словам, вывести дополнительный персонал и сделать электронное меню - достаточно проблематично в настоящее время. Дополнительные ограничения, как заявил Лапада, с большой вероятностью приведут к очередному снижению доходности на фоне и без того значительного падения посещаемости фудкортов.

«Тем не менее в любом случае приветствуем любые ограничения, позволяющие сохранить возможность работать, а не закрываться», - подытожил он.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, в свою очередь, взглянул на ситуацию как раз со стороны сохранения работы как таковой: он считает, что обсуждение предложения необходимо продолжить, чтобы сформировать единый и удобный для всех, а не только для крупных сетевых предприятий, формат работы в условиях пандемии.

«Мы берем пример с развитых стран. Но там гастрономическая культура, культура питания вне дома, намного серьезнее, чем в России. У нас количество людей, посещающих рестораны, намного меньше. Там ресторанов намного больше, чем у нас, в любой стране, какую мы ни возьмем. Мы всего лишь 30 лет развиваемся, они - уже 100 лет», - заявил он.

В качестве санитарных мер в Минпромторге предложили обеспечить постоянное поступление свежего воздуха и защитные экраны для работников, а для посетителей - санитайзеры. На сегодняшний день фудкорты уже не работают в восьми регионах России: в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, а также в Татарстане и Чувашии.