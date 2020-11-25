Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Врач рассказала о вреде «незамерзайки» для организма

Алексей Курильченко
18:15 25.11.2020
Незамерзающая жидкость не может вызвать аллергическую реакцию, но все же вредна для здоровья при неосторожном обращении.
Врач рассказала о вреде «незамерзайки» для организма
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Ведущий научный сотрудник ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России», врач аллерголог-иммунолог высшей категории Татьяна Федоскова рассказала «Звезде» о вреде незамерзающей жидкости для организма человека.

По словам врача, «незамерзайка» не может стать причиной аллергии, однако может вызвать острую сосудистую реакцию.

«Полноценную аллергическую реакцию незамерзайка не вызовет, она может спровоцировать развитие острой сосудистой реакции, если организм человека не готов к какому-то чрезмерному воздействию химических веществ. Но прогнозировать развитие реакции без консультации врача достаточно сложно», - отметила она.

По словам врача, сосудистый ответ организма может проявиться в виде отека глаз, губ, языка, а также кашля, который может быть вызван отеком гортани. Развитие реакции может наступить как сразу после контакта с химическим веществом - через 5-10 секунд, - так и через несколько минут.

«При обнаружении подобных признаков следует незамедлительно выйти на свежий воздух. Если есть возможность имеет смысл промыть слизистые глаз и ротовой полости проточной водой и принять антигистаминные препараты», - подчеркнула Федоскова.

Чтобы не допустить подобного воздействия на организм, лучше заранее посетить аллерголога-иммунолога, порекомендовала эксперт.

В России установлен контроль за веществами, которые используются в омывающих жидкостях для автомобилей. Так, в частности, в составе «незамерзаек», согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, не должно быть метилового спирта (метанола). Однако существует и «черный рынок» омывающих жидкостей, продающихся на обочинах трасс. Нередко они и становятся причиной плохого самочувствия у автовладельцев и пассажиров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:54 В стране и мире
Эксперт назвал спланированной провокацией США вторжение эсминца «Джон Маккейн» в залив Петра Великого
16:15 В стране и мире
Видео
Путин попросил Сечина доложить о новом проекте на Таймыре
15:57 В стране и мире
Видео
Лавров призвал США избегать «авантюр» на Ближнем Востоке
14:51 В стране и мире
Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды
14:22 В стране и мире
Госдума приняла закон о приостановке индексации окладов госслужащих в 2021 году
Популярное
Популярное
Археологи раскрыли настоящий рост библейского воина-гиганта Голиафа
Носки Байдена привлекли внимание на встрече с журналистами
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Агент Павла Прилучного назвала причину госпитализации актера
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Видео
Вирусолог рассказал, как Китай победил коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.