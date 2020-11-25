Врач рассказала о вреде «незамерзайки» для организма

Ведущий научный сотрудник ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России», врач аллерголог-иммунолог высшей категории Татьяна Федоскова рассказала «Звезде» о вреде незамерзающей жидкости для организма человека.

По словам врача, «незамерзайка» не может стать причиной аллергии, однако может вызвать острую сосудистую реакцию.

«Полноценную аллергическую реакцию незамерзайка не вызовет, она может спровоцировать развитие острой сосудистой реакции, если организм человека не готов к какому-то чрезмерному воздействию химических веществ. Но прогнозировать развитие реакции без консультации врача достаточно сложно», - отметила она.

По словам врача, сосудистый ответ организма может проявиться в виде отека глаз, губ, языка, а также кашля, который может быть вызван отеком гортани. Развитие реакции может наступить как сразу после контакта с химическим веществом - через 5-10 секунд, - так и через несколько минут.

«При обнаружении подобных признаков следует незамедлительно выйти на свежий воздух. Если есть возможность имеет смысл промыть слизистые глаз и ротовой полости проточной водой и принять антигистаминные препараты», - подчеркнула Федоскова.

Чтобы не допустить подобного воздействия на организм, лучше заранее посетить аллерголога-иммунолога, порекомендовала эксперт.

В России установлен контроль за веществами, которые используются в омывающих жидкостях для автомобилей. Так, в частности, в составе «незамерзаек», согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, не должно быть метилового спирта (метанола). Однако существует и «черный рынок» омывающих жидкостей, продающихся на обочинах трасс. Нередко они и становятся причиной плохого самочувствия у автовладельцев и пассажиров.