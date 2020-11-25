Офтальмолог развеяла миф о пользе перфорационных очков для зрения

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова опровергла эффективность использования перфорационных очков для зрения.

«Это ложный миф , что ношение очков с дырочкам (перфорационных) являет тренажером для глаз. Действительно, если вы наденете их, то можете увидеть некоторые объекты получше и связано это с уменьшением эффекта светорассеяния на сетчатку глаз. Если мы смотрим через узкую щель или отверстие, возникает эффект диафрагмы - дополнительные круги светорассеяния, которые возникают при плохом зрении, уменьшаются и человек действительно видит лучше», - пояснила специалист.

Шилова отметила, что если человек будет использовать очки с обычными линзами, то эффект будет такой же или даже лучше и никакого смысла носить очки с отверстиями нет.

«Как правило те, кто занимается продажей таких очков, они позиционируют их как тренажеры для глаз, которые способны улучшить зрение, однако такого эффекта ждать не стоит. Это все маркетинговый ход. Офтальмологи категорически против них и считают недобросовестной рекламой», - подытожила офтальмолог.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян заявил, что ухудшение зрения может свидетельствовать о серьезных проблемах с поджелудочной железой.