Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Офтальмолог развеяла миф о пользе перфорационных очков для зрения

Светлана Головина
12:37 25.11.2020
По словам специалиста, улучшения зрения после использования очков с дырочками ждать не стоит.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: nummer9, Wikimedia

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова опровергла эффективность использования перфорационных очков для зрения.

«Это ложный миф , что ношение очков с дырочкам (перфорационных) являет тренажером для глаз. Действительно, если вы наденете их, то можете увидеть некоторые объекты получше и связано это с уменьшением эффекта светорассеяния на сетчатку глаз. Если мы смотрим через узкую щель или отверстие, возникает эффект диафрагмы - дополнительные круги светорассеяния, которые возникают при плохом зрении, уменьшаются и человек действительно видит лучше», - пояснила специалист.

Шилова отметила, что если человек будет использовать очки с обычными линзами, то эффект будет такой же или даже лучше и никакого смысла носить очки с отверстиями нет.

«Как правило те, кто занимается продажей таких очков, они позиционируют их как тренажеры для глаз, которые способны улучшить зрение, однако такого эффекта ждать не стоит. Это все маркетинговый ход. Офтальмологи категорически против них и считают недобросовестной рекламой», - подытожила офтальмолог.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян заявил, что ухудшение зрения может свидетельствовать о серьезных проблемах с поджелудочной железой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:36 В стране и мире
Путин вернется в активный график командировок в регионы
12:28 В стране и мире
Видео
Автомобиль врезался в ворота ограждения резиденции Меркель в Берлине
11:58 ОПК
Корвет «Алдар Цыденжапов» впервые отстрелялся ракетой «Уран» в Приморье
09:51 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе
08:20 В стране и мире
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда
Популярное
Популярное
Археологи раскрыли настоящий рост библейского воина-гиганта Голиафа
Носки Байдена привлекли внимание на встрече с журналистами
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Агент Павла Прилучного назвала причину госпитализации актера
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Видео
Вирусолог рассказал, как Китай победил коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.