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Врач усомнился в эффективности запрета продажи алкоголя 1 и 2 января

Валентина Пескова
11:29 25.11.2020
В Минпромторг поступило обращение из проекта «Трезвая Россия» с просьбой запретить продажу спиртного из-за роста отравлений в новогодние праздники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Врач-нарколог, комментируя инициативу руководителя проекта «Трезвая Россия» о запрете на продажу алкоголя в первые дни новогодних каникул - 1 и 2 января, подтвердил, что сразу же после новогодней ночи у медицинских работников данного профиля действительно прибавляется работы.

Как рассказал «Звезде» нарколог Игорь Лазарев, с 1 по 10 января обращаемость в наркологические клиники увеличивается в три-четыре раза по сравнению с декабрем, поэтому врачи в них работают круглосуточно.

«Вопрос в том, принесут ли эти ограничения какую-то пользу. Потому что всегда, когда такие ограничения происходят, этим пользуются подпольные торговцы, увеличивая оборот нелегальной продукции. А это, по результатам, заканчивается еще хуже. Там и летальность растет в разы», - отметил специалист.

Врач считает, что любители спиртных напитков все равно найдут способ их раздобыть - люди буду заранее «закупаться» большим количеством либо приобретать какой-то суррогатный или подпольный алкоголь. И спрос на крепкие напитки в Новый год есть: у людей праздники, и им хочется выпить, констатирует Лазарев.

«Задумка-то хорошая, только вряд ли она принесет результаты. Это должно идти на каком-то таком системном уровне, то есть нужно работать на снижение спроса. Может быть, и не нужно 10 дней праздников, чтобы не настраивать людей на такой лад. Поэтому проблема-то есть, но я не уверен, что ограничения в продаже алкоголя на два дня могут как-то повлиять на нее», - говорит врач-нарколог.

Напомним, письмо с соответствующей инициативой направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Хамзаев обратил внимание на то, что в связи с пандемией региональные системы здравоохранения и так испытывают повышенную нагрузку, поэтому запрет на продажу алкоголя 1 и 2 января помог бы снизить рост обращений в скорую с алкогольным отравлением.

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