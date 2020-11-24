Эксклюзив Агент Павла Прилучного назвала причину госпитализации актера Светлана Головина На данный момент состояние актера оценивается как стабильное. © Фото: bugevuge, Instagram Павел Прилучный был госпитализорован в результате нападения на него неизвестными, сообщила «Звезде» агент актера Екатерина Сычева. «Павел действительно был госпитализирован после нападения на него неизвестными. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов», - уточнила она. По словам Сычевой, в ближайшее время в правоохранительные органы будут поданы соответствующие заявления. «Коллеги и близкие актера просят СМИ не спекулировать на произошедшем и не дезинформировать многочисленных поклонников Павла. Корректная информация о его состоянии будет поступать только от его официальных представителей или от него лично», - подытожила Сычева. Сообщение о госпитализации Прилучного появилось 22 ноября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика