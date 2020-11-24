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Эксперт предупредил, что новые приложения для смартфонов могут вызвать их поломку

Валентина Пескова
11:19 24.11.2020
Специалист по информационной и компьютерной безопасности не рекомендует сразу устанавливать обновленную версию операционной системы, так как в ней могут быть технические неисправности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago stock&people, Globallookpress

Приложения для смартфонов не стоит обновлять регулярно. Как объяснил «Звезде» специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин, выпуская новые обновления для каких-либо приложений, в том числе обновления операционной системы Android iOS, в дальнейшем из-за них возможна даже поломка телефонов.

«В любом новом приложении возможны какие-то глюки и недоделки, допущенные программистами. Я бы порекомендовал не устанавливать новую систему сразу, а выждать неделю или даже больше, пока на каких-нибудь форумах или приложениях не появится оценка этого приложения или какие-нибудь рекомендации от пользователей, которые эти приложения уже обновляли. А позже уже на основе собранного мнения решать самому, обновлять приложение или нет», - рассказал Сергей Вакулин.

Эксперт рассказал, что, выпуская новые обновления, можно с уверенностью на 60% сказать, что в новом приложении будут какие-то «глюки» и баги. В дальнейшем производители просто выпускают еще одно обновление, его новую версию, в которой уже заделывают ту дыру, которая была найдена в предыдущем.

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