Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова

Адвокат Юлия Вербицкая в разговоре со «Звездой» рассказала, как отразилось заявление продюсера Бари Алибасова о том, что он скоро снова станет отцом, на самочувствии актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Как представитель Лидии Николаевны отмечаю, что поведение Бари Каримовича для нее оскорбительно, поскольку бракоразводный процесс пока не завершен», - отметила адвокат.

По ее словам, подобные «выступления» расстраивают Федосееву-Шукшину, а также серьезно отражаются на здоровье актрисы, которое «оставляет желать лучшего».

«К сожалению, после всех новостей ее состояние существенно и заметно ухудшилось, началась тахикардия, не все в порядке с сердцем. Мы надеемся, что Бари Каримович продолжит устраивать свою личную жизнь и публично ее освещать после того, как процесс о расторжении брака будет завершен, потому что пока это – оскорбление прямое Лидии Николаевны и семьи», - заключила Вербицкая.

Ранее на своей странице в Instagram Бари Алибасов написал, что у него и помощницы Виктории будет ребенок.

Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились в конце 2018 года. В 2020 году после обнаружения подозрительной сделки с квартирой актриса подала на развод.