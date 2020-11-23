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Сомнолог рассказал о рисках смерти от COVID-19 во время сна

Алексей Курильченко
21:19 23.11.2020
По словам эксперта, коронавирус повышает вероятность тромбоза, который естественным образом возрастает в определенное время суток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Врач-сомнолог медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов рассказал «Звезде» о рисках смерти во сне при заражении COVID-19. По его словам, коронавирус повышает риск тромбоза, который повышается у человека естественным образом в утренние часы.

«Склонность к образованию тромбоза усугубляется не сколько из-за состояния сна, сколько из-за определенного времени суток. У человеческого организма имеются периоды максимальной свертываемости крови – обычно с 6 утра до 12 дня. Когда к естественной способности к тромбообразованию добавляется заражение коронавирусом, которое также влияет на свертываемость крови, то риск осложнений повышается» - сообщил Полуэктов.

Также врач сообщил, что не видел научных работ, которые доказывали бы прямую зависимость сна и смерти от коронавируса. Полуэктов отметил, что для людей с повышенной склонностью к тромбозам любое заболевание может представлять опасность.

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