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Аналитик прокомментировал постановление об обязательной установке отечественных приложений на смартфоны

Алексей Курильченко
18:50 23.11.2020
Принудительная установка дополнительного ПО может отразиться на розничной цене устройств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Звезде» о том, как повлияет на рынок гаджетов постановление об обязательной установке отечественных приложений. По его мнению, установку приложений в России можно организовать лишь на законодательном уровне - из-за отсутствия необходимого оборудования.

«На практике люди все равно будут удалять ненужные им приложения. Однако это может увеличить цены на смартфоны - для поставщиков оборудования установка приложений означает дополнительные телодвижения. Не думаю, что это будет большое подорожание - скорее всего рост цен не превысит пяти процентов», - сообщил Кусков.

Также аналитик призвал российские компании разрабатывать собственное, конкурентноспособное программное обеспечение, которое будет востребовано во всем мире.

Ранее стало известно, что правительство РФ опубликовало постановление об обязательной установке на смартфоны российских приложений с 2021 года. В список программ вошли поисковики, браузеры, социальные сети, мессенджеры и многое другое. Текст постановления опубликован на портале правовой информации.

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