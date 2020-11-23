Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Представитель Стаса Михайлова ответила на упреки уволенного гитариста в адрес певца

Егор Левин
18:39 23.11.2020
Как заявила пресс-секретарь исполнителя, информация об отсутствии помощи во время пандемии, поступающая от его теперь уже бывшего музыканта, не соответствует действительности.
Представитель Стаса Михайлова ответила на упреки уволенного гитариста в адрес певца
© Фото: Press Service of Stas Mikhailov, Globallookpress

Имя эстрадного певца Стаса Михайлова появилось в заголовках скандальных новостей о конфликте внутри его коллектива. Музыкант, работавший с исполнителем, гитарист Вячеслав Кузнецов, играющий под творческим псевдонимом Слава Маркес, рассказал прессе, что в тяжелый момент своей жизни, связанный с пандемией коронавируса, был уволен своим работодателем якобы вместо того, чтобы получить от него помощь. По словам мужчины, музыканты коллектива Михайлова оказались в самом невыигрышном положении.

«Во время пандемии Михайлов никак не поддерживал своих музыкантов. Ничего не было сказано, ни про отпуска, ни про поиски работы, ни про увольнения, выживали, кто как может. Я нашел подработку и произошел конфликт: внезапно было назначено выступление, на которое я не смог поехать. Я заявил, что хочу остаться в коллективе и хочу работать, но в данных условиях сдельной оплаты это невыгодно. На фоне этого меня решили удалить из коллектива. И не только меня», - рассказал Маркес в беседе со «Звездой».

В свою очередь, пресс-секретарь Стаса Михайлова Анна Исаева опровергла информацию, распространяемую бывшим гитаристом коллектива. Она заявила, что на протяжении всего времени пандемии исполнитель поддерживал всех, с кем сотрудничает, насколько мог.

«В коллективе все хорошо: происходят выплаты для поддержания артистов и музыкантов, менеджмента. Всем выплачиваются деньги, чтобы люди могли в ситуации, которая сложилась в стране, не голодать и чувствовать себя защищенными. Это правда и абсолютно точно», - сказала Исаева.

Пресс-секретарь также пояснила, что отношения с Маркесом не сложились после того, как он проигнорировал выступление Михайлова в Якутии. Она подчеркнула, что у остальных музыкантов претензий к артисту нет.

Между тем ранее Стас Михайлов сам оказался в числе перенесших коронавирус. Артист рассказал, что первоначально ему был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония», но позже он получил от Роспотребнадзора уведомление об обнаружении у него коронавирусной инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:50 Эксклюзив
Видео
Аналитик прокомментировал постановление об обязательной установке отечественных приложений на смартфоны
17:01 В стране и мире
Мишустин призвал регионы использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом
16:57 В стране и мире
Венесуэла открыла границы для россиян
15:06 В стране и мире
Видео
Дагестанскому полицейскому предъявлено обвинение по делу о терактах в московском метро
14:05 В стране и мире
Видео
Координатор движения «Синие ведерки» назвал «устаревшей» сдачу площадки для получения прав
Популярное
Популярное
Видео
Российских норок будут вакцинировать от корнавируса
Видео
Внезапное падение израильского танка во время учений попало на видео
Врачи в Зеленограде извлекли из носа пациента монету, находившуюся там более 50 лет
Видео
Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ преклонить колено
Видео
Отряхнулась и пошла дальше: в Томске девочка выпала из окна четвертого этажа и осталась жива
Видео
Победивший на музыкальном конкурсе в США Агутин признался, что не знает, как туда попала его песня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.