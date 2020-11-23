Представитель Стаса Михайлова ответила на упреки уволенного гитариста в адрес певца

Имя эстрадного певца Стаса Михайлова появилось в заголовках скандальных новостей о конфликте внутри его коллектива. Музыкант, работавший с исполнителем, гитарист Вячеслав Кузнецов, играющий под творческим псевдонимом Слава Маркес, рассказал прессе, что в тяжелый момент своей жизни, связанный с пандемией коронавируса, был уволен своим работодателем якобы вместо того, чтобы получить от него помощь. По словам мужчины, музыканты коллектива Михайлова оказались в самом невыигрышном положении.

«Во время пандемии Михайлов никак не поддерживал своих музыкантов. Ничего не было сказано, ни про отпуска, ни про поиски работы, ни про увольнения, выживали, кто как может. Я нашел подработку и произошел конфликт: внезапно было назначено выступление, на которое я не смог поехать. Я заявил, что хочу остаться в коллективе и хочу работать, но в данных условиях сдельной оплаты это невыгодно. На фоне этого меня решили удалить из коллектива. И не только меня», - рассказал Маркес в беседе со «Звездой».

В свою очередь, пресс-секретарь Стаса Михайлова Анна Исаева опровергла информацию, распространяемую бывшим гитаристом коллектива. Она заявила, что на протяжении всего времени пандемии исполнитель поддерживал всех, с кем сотрудничает, насколько мог.

«В коллективе все хорошо: происходят выплаты для поддержания артистов и музыкантов, менеджмента. Всем выплачиваются деньги, чтобы люди могли в ситуации, которая сложилась в стране, не голодать и чувствовать себя защищенными. Это правда и абсолютно точно», - сказала Исаева.

Пресс-секретарь также пояснила, что отношения с Маркесом не сложились после того, как он проигнорировал выступление Михайлова в Якутии. Она подчеркнула, что у остальных музыкантов претензий к артисту нет.

Между тем ранее Стас Михайлов сам оказался в числе перенесших коронавирус. Артист рассказал, что первоначально ему был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония», но позже он получил от Роспотребнадзора уведомление об обнаружении у него коронавирусной инфекции.