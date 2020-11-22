Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Поплавская назвала «истерией» наложенные из-за COVID-19 ограничения на работу театров и кино

Ян Брацкий
09:06 22.11.2020
По мнению актрисы, принятые на фоне пандемии коронавируса ограничения губят искусство и требуют принятия срочных мер.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: yana.poplayskaya, facebook

Введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции ограничения, актриса театра и кино Яна Поплавская считает истерией. Известная зрителям по роли Красной шапочки в советском фильме 1977 года актриса, поделилась своим мнением со «Звездой». Особенно жестокими Поплавская считает ограничительные меры в отношении театров.

«Я не понимаю по поводу 25 процентов заполнения зала. Эти люди все равно будут встречаться в фойе, в местах общего пользования, ни у кого из них не спросят медицинскую справку», - заявила Поплавская.

Данная инициатива, по ее мнению, бесполезна, так как люди продолжают контактировать. Это происходит в самолетах и поездах, магазинах и метро, в кафе и ресторанах. Ограничения работы клубов и объектов общепита также вызвали недоумение актрисы.

«Закрытие ресторанов после 23:00 смешно. У нас коронавирус просыпается по вечерам и начинает всех косить без разбора? Тогда надо объявлять режим ЧС, выплачивать субсидии и дотации, но никто на это не идет», - сожалеет актриса.

С ее слов, принятые ограничения губят искусство, которое несет колоссальные убытки. У актеров отменены гастроли, спектакли и выступления.

«Также погибает и образование. У меня огромный курс в театральном институте. Как, театралов и балетных учить дистанционно? Это издевательство. Студенты платят огромные деньги за образование, которое они его не получают. Никто не решил эту проблему», - сказала Яна Поплавская.

Актриса полностью поддерживает певца Валерия Меладзе, который призвал эстрадных звезд бойкотировать съемки в новогодних концертах на фоне тотальных ограничений.

«Но этого не произойдет, ведь люди доведены до края. Как они должны существовать? Поэтому, цепляясь за любую возможность, артисты будут выступать и давать минимальные концерты в надежде, что им заплатят. Их нельзя за это осуждать. Каждый человек не может существовать без денег, а дотаций не поступает», - констатирует собеседница «Звезды».

Культура всегда поддерживала людей в сложные времена, считает Поплавская. Но сейчас такие времена настали для самой культуры. Многие коллеги доведены до крайности, напоминает актриса.

«Съедено все, что можно было съесть, занято все, что можно было занять. Невозможно находиться дома у экрана телевизора и бесконечно слушать о пандемии коронавируса. При этом, по улицам ездят машины, границы не закрыты. Почему тогда страдает культура? Остановить пандемию закрыв театры и концерты не вариант», - подвела итог беседе Яна Поплавская.

О проблемах в сфере культуры и искусства на минувшей неделе высказывались многие артисты. Среди них Валерий Меладзе, Лев Лещенко, Иосиф Пригожин и другие.

В свою очередь, в Кремле заявили, что меры дополнительной поддержки артистов, пока не рассматриваются. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ограничительные меры призваны защитить людей в период пандемии опасного заболевания.

Сейчас коронавирусом инфицированы более 58 миллионов человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику на основе информации властей, СМИ и других открытых источников.

Умерли от инфекции 1 379 463 человека, вылечились – 37 167 134. Наибольшее число случаев зарегистрировано в США (12 059 686), Индии (9 050 597) и Бразилии (6 020 164). Россия находится на пятом месте с 2 047 563 инфицированными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:49 В стране и мире
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
07:44 В стране и мире
Трамп заявил о возможности изменить итоги выборов в США
06:34 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с моментом падения лифта с женщиной в Курской области
05:54 В стране и мире
Биолог назвал два самых пугающих свойства мутировавшего коронавируса
01:22 В стране и мире
США официально вышли из Договора по открытому небу
Популярное
Популярное
На работах Леонардо да Винчи найдены бактерии и человеческая ДНК
Видео
Ледяные глыбы сбивают с Русского моста: кадры устранения последствий непогоды во Владивостоке
Видео
Начало драки из-за маски в маршрутке в Ленобласти попало на видео
Видео
Покоривший TikToк и Instagram пенсионер раскрыл секрет своего успеха
Видео
Кибератаки на фоне пандемии: эксперт рассказал, как обезопасить себя от вредоносных рассылок
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.