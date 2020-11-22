Поплавская назвала «истерией» наложенные из-за COVID-19 ограничения на работу театров и кино

Введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции ограничения, актриса театра и кино Яна Поплавская считает истерией. Известная зрителям по роли Красной шапочки в советском фильме 1977 года актриса, поделилась своим мнением со «Звездой». Особенно жестокими Поплавская считает ограничительные меры в отношении театров.

«Я не понимаю по поводу 25 процентов заполнения зала. Эти люди все равно будут встречаться в фойе, в местах общего пользования, ни у кого из них не спросят медицинскую справку», - заявила Поплавская.

Данная инициатива, по ее мнению, бесполезна, так как люди продолжают контактировать. Это происходит в самолетах и поездах, магазинах и метро, в кафе и ресторанах. Ограничения работы клубов и объектов общепита также вызвали недоумение актрисы.

«Закрытие ресторанов после 23:00 смешно. У нас коронавирус просыпается по вечерам и начинает всех косить без разбора? Тогда надо объявлять режим ЧС, выплачивать субсидии и дотации, но никто на это не идет», - сожалеет актриса.

С ее слов, принятые ограничения губят искусство, которое несет колоссальные убытки. У актеров отменены гастроли, спектакли и выступления.

«Также погибает и образование. У меня огромный курс в театральном институте. Как, театралов и балетных учить дистанционно? Это издевательство. Студенты платят огромные деньги за образование, которое они его не получают. Никто не решил эту проблему», - сказала Яна Поплавская.

Актриса полностью поддерживает певца Валерия Меладзе, который призвал эстрадных звезд бойкотировать съемки в новогодних концертах на фоне тотальных ограничений.

«Но этого не произойдет, ведь люди доведены до края. Как они должны существовать? Поэтому, цепляясь за любую возможность, артисты будут выступать и давать минимальные концерты в надежде, что им заплатят. Их нельзя за это осуждать. Каждый человек не может существовать без денег, а дотаций не поступает», - констатирует собеседница «Звезды».

Культура всегда поддерживала людей в сложные времена, считает Поплавская. Но сейчас такие времена настали для самой культуры. Многие коллеги доведены до крайности, напоминает актриса.

«Съедено все, что можно было съесть, занято все, что можно было занять. Невозможно находиться дома у экрана телевизора и бесконечно слушать о пандемии коронавируса. При этом, по улицам ездят машины, границы не закрыты. Почему тогда страдает культура? Остановить пандемию закрыв театры и концерты не вариант», - подвела итог беседе Яна Поплавская.

О проблемах в сфере культуры и искусства на минувшей неделе высказывались многие артисты. Среди них Валерий Меладзе, Лев Лещенко, Иосиф Пригожин и другие.

В свою очередь, в Кремле заявили, что меры дополнительной поддержки артистов, пока не рассматриваются. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ограничительные меры призваны защитить людей в период пандемии опасного заболевания.

Сейчас коронавирусом инфицированы более 58 миллионов человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику на основе информации властей, СМИ и других открытых источников.

Умерли от инфекции 1 379 463 человека, вылечились – 37 167 134. Наибольшее число случаев зарегистрировано в США (12 059 686), Индии (9 050 597) и Бразилии (6 020 164). Россия находится на пятом месте с 2 047 563 инфицированными.