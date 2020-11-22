Раскрыты характеристики нового типа судна на воздушной подушке «Хаска-10»

На Рыбинской верфи началась работа по созданию нового типа судна, которое до сегодняшнего времени отсутствовало в России как класс. Это - десантный корабль на воздушной подушке «Хаска-10», который представляет собой судно на воздушной подушке с гибкими скегами. Генеральный директор Рыбинской верфи Сергей Антонов рассказал в эфире программы «Военная приемка», для каких целей и для кого был разработан данный корабль.

«К этому судну проявляет большой интерес Военно-морской флот, потому что это надежный и всепогодный транспортер для техники, грузов в условиях крайнего Севера. Или в других местах, где отсутствует развитая инфраструктура. Здесь может разместиться 4 автомобиля УАЗ, машина типа «Тигр», общий вес должен составить 10 тонн», - заявил специалист.

Главная особенность десантного корабля на воздушной подушке «Хаска-10» в том, что он может ходить не только по воде, но и по льду, ледяной каше, болотистой местности и другим подобным труднопроходимым местам. Схожими характеристиками обладают только суда на воздушной подушке, но при ветре проявляется их главный недостаток - ими становится трудно управлять. По словам гендиректора Рыбинской верфи Сергея Антонова, судно на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска-10» не имеет таких изъянов и объяснил почему.

«Оно (судно на воздушной подушке, прим. ред.) при ветре ведет себя, практически, как кусок мыла на воде и очень трудно придать ему направление. А данное судно, с учетом гибких скегов, оно ведет себя как классический катамаран. Кроме всего прочего, гибкие скеги заканчиваются надувным килем, что еще больше увеличивает устойчивость по курсу. Судно будет лучше слушаться и управление будет производиться гораздо проще, чем на классическом судне на воздушной подушке», - объяснил эксперт.

Десантный корабль на воздушной подушке «Хаска-10» был разработан по заказу Минпромторга Рыбинской верфью, входящей в оружейный концерн «Калашников». На корабле установлено два двигателя по 1500 лошадиных сил. Полезная нагрузка составляет 10 тонн, а дальность плавания - 400 миль. Этот судно на воздушной подушке может передвигаться в любых в климатических условиях, выдерживая температуру до минус 50 градусов.