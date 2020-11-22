Вдова Кобзона опровергла информацию о многомиллионой стоимости будущего памятника артисту

Вдова Иосифа Кобзона Нинель заявила, что не в курсе новости о том, что на памятник ее мужу из бюджета Москвы направят 52 миллиона рублей. Ранее данная информация появилась в некоторых СМИ.

«Я знаю, что разговоры такие велись. Так сказать, это мое желание. Я думаю, не только мое, но и его поклонников, его слушателей, его почитателей. Кроме того, что я это знаю, у меня нет ни одного документа, ни одной подписанной бумаги. Я не знаю ничего. Я знаю только, что должен быть конкурс объявлен. Еще конкурс не объявлен», - сказала Нинель Кобзон телеканалу «Звезда».

Также она добавила, что памятник обычно устанавливают через 5 лет после смерти.

«Сейчас прошло уже практически 3 года. Пока у нас будет согласование, пока у нас будет проект, пока будет в работе это все - это еще 2 года. Это именно через 5 лет и получится», - отметила вдова артиста.

По неподтвержденным данным, памятник Кобзону могут поставить в Оружейном переулке.

Артист скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.