Эксклюзив «Добрый, светлый и талантливый»: актриса Евгения Симонова об Александре Немченко Анна Касаткина По словам актрисы, на съемках фильма «В бой идут одни "старики"» царила очень доброжелательная атмосфера. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kino-teatr.ru Актер Александр Немченко был светлым человеком и талантливым артистом. Об этом «Звезде» рассказала народная артистка России, коллега Немченко по съемочной площадке Евгения Симонова. «Саша был очень добрым, светлым и талантливым молодым человеком. Таким он мне запомнился, и таким он у меня в памяти будет всегда», - сказала она. Симонова также отметила «удивительные отношения», которые сложились между актерами на съемках кинокартины «В бой идут одни "старики"». «Мы все были очень расположены друг к другу, испытывали самые добрые чувства», - уточнила актриса. Немченко скончался на Украине на 67-м году жизни. По данным СМИ, артист страдал тяжелой формой диабета. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика